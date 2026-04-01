Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes
Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes samedi 25 avril 2026.
Lourdes
Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa
LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 17:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Techniques d’Art Abstrait “Nos émotions en couleurs”
Quel que soit votre niveau, Jami et Noémie vous encadreront dans votre cheminement créatif.
Dessin et peinture avec acrylique et aquarelle
Participation libre à partir de 3€
Inscriptions au 06 46 38 89 96
.
LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96
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English :
Abstract Art Techniques: Our emotions in color?
Whatever your level, Jami and Noémie will guide you on your creative journey.
Drawing and painting with acrylics and watercolors
Free participation from 3?
To register, call 06 46 38 89 96
L’événement Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-04-06 par OT de Lourdes|CDT65
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