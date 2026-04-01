Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes

Lourdes

Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Techniques d’Art Abstrait “Nos émotions en couleurs”

Quel que soit votre niveau, Jami et Noémie vous encadreront dans votre cheminement créatif.

Dessin et peinture avec acrylique et aquarelle

Participation libre à partir de 3€

Inscriptions au 06 46 38 89 96

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LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96

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English :

Abstract Art Techniques: Our emotions in color?

Whatever your level, Jami and Noémie will guide you on your creative journey.

Drawing and painting with acrylics and watercolors

Free participation from 3?

To register, call 06 46 38 89 96

L’événement Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-04-06 par OT de Lourdes|CDT65