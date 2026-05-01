Rallye de la beauté en centre-ville Lourdes
Rallye de la beauté en centre-ville Lourdes samedi 30 mai 2026.
Lourdes
Rallye de la beauté
en centre-ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez participer à la 3ème édition du Rallye de la Beauté.
Le service commerce de la Ville de Lourdes vous donne rendez-vous le samedi 30 mai 2026.
De 10h à 18h dans les commerces du centre-ville de Lourdes.
au jeu d’énigmes en lien avec les vitrines des commerçants participants.
– infos et détails prochainement en ligne –
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en centre-ville LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the 3rd Beauty Rally.
The Ville de Lourdes trade department looks forward to seeing you on Saturday, May 30, 2026.
From 10 a.m. to 6 p.m. in the shops of downtown Lourdes.
you’ll be able to take part in a game of riddles linked to the shop windows of participating retailers.
? info and details coming soon online ?
L’événement Rallye de la beauté Lourdes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Lourdes|CDT65
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