Pèlerinage Militaire International 2026 LOURDES Lourdes

Pèlerinage Militaire International 2026

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Le pèlerinage Militaire International est un rassemblement majeur pour l’aumônerie militaire catholique, tant spirituel que festif et fraternel.

Il se déroule à Lourdes du 22 au 24 mai 2026.

Programme à venir prochainement.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08

English :

The International Military Pilgrimage is a major spiritual, festive and fraternal gathering for the Catholic military chaplaincy.

It takes place in Lourdes from May 22 to 24, 2026.

Program coming soon.

For further information, please contact us.

German :

Die Internationale Militärwallfahrt ist für die katholische Militärseelsorge ein wichtiges Treffen, sowohl spirituell als auch festlich und brüderlich.

Sie findet vom 22. bis 24. Mai 2026 in Lourdes statt.

Programm wird in Kürze bekannt gegeben.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Il Pellegrinaggio Militare Internazionale è un incontro importante per la cappellania militare cattolica, tanto spirituale quanto festoso e fraterno.

Si svolgerà a Lourdes dal 22 al 24 maggio 2026.

Programma in arrivo.

Per ulteriori informazioni, contattateci all’indirizzo sottostante.

Espanol :

La Peregrinación Militar Internacional es un gran encuentro para la capellanía militar católica, tanto espiritual como festivo y fraternal.

Tendrá lugar en Lourdes del 22 al 24 de mayo de 2026.

Programa próximamente.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.

