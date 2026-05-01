Atelier couture au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes
Atelier couture au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes samedi 16 mai 2026.
Lourdes
Atelier couture au tiers-lieu Amassa
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Atelier couture dès 12 ans.
Samedi 16 mai de 14h à 17h au tiers-lieu Amassa
Sur participation à partir de 3 €.
Découverte des bases de la couture.
Renseignements auprès de Noémie au 06 46 38 89 96.
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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96
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English :
Sewing workshop from age 12.
Saturday, May 16, 2pm to 5pm at the Amassa third-location center
Participation from 3? upwards.
Discover the basics of sewing.
Information from Noémie on 06 46 38 89 96.
L’événement Atelier couture au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Lourdes|CDT65
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