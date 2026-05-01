Atelier couture au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes

Lourdes

Atelier couture au tiers-lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Atelier couture dès 12 ans.

Samedi 16 mai de 14h à 17h au tiers-lieu Amassa

Sur participation à partir de 3 €.

Découverte des bases de la couture.

Renseignements auprès de Noémie au 06 46 38 89 96.

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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96

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English :

Sewing workshop from age 12.

Saturday, May 16, 2pm to 5pm at the Amassa third-location center

Participation from 3? upwards.

Discover the basics of sewing.

Information from Noémie on 06 46 38 89 96.

L’événement Atelier couture au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Lourdes|CDT65