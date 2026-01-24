Pèlerinage National des Assomptionnistes LOURDES Lourdes

Pèlerinage National des Assomptionnistes

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-17

Le 153e Pèlerinage National de l’Assomption se déroulera du 12 au 17 août 2026 dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes !

Programme disponible prochainement.

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08 central@pelerinage-national.org

English :

The 153rd National Pilgrimage of the Assumption will take place from August 12 to 17, 2026 in the Sanctuary of Notre-Dame de Lourdes!

Program available soon.

