Pèlerinage National des Assomptionnistes LOURDES Lourdes

LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-17
2026-08-12
Le 153e Pèlerinage National de l’Assomption se déroulera du 12 au 17 août 2026 dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes !
Programme disponible prochainement.
LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08 central@pelerinage-national.org
English :
The 153rd National Pilgrimage of the Assumption will take place from August 12 to 17, 2026 in the Sanctuary of Notre-Dame de Lourdes!
Program available soon.
