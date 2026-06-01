Spectacle de danse raisonnance LOURDES Lourdes

Lourdes

Spectacle de danse raisonnance

LOURDES 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tous les artistes de la @mdmcompagnie , compagnie de danse issue du Centre de Culturel et Sportif de @maisondumonde65 ont le plaisir de vous présenter leur pièce chorégraphique pour la première fois à Lourdes, intitulée R(AISON)NANCE.

15 € dès 11 ans 10 € enfant jusqu’à 10 ans

Infos et réservations

www.maisondumonde65.fr

email mdm@maisondumonde65.org

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LOURDES 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

All the artists of @mdmcompagnie , a dance company from the Centre de Culturel et Sportif de @maisondumonde65 are delighted to present their choreographic piece for the first time in Lourdes, entitled: R(AISON)NANCE.

15 ? from 11 years old 10 ? children up to 10 years old

Information and reservations

www.maisondumonde65.fr

email mdm@maisondumonde65.org

L’événement Spectacle de danse raisonnance Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65