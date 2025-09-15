Spectacle d’improvisation « Silence on double ! » LOURDES Lourdes

Pour terminer la saison culturelle 2025 2026, le Palais des Congrès de Lourdes accueille Barde Production pour un spectacle d’improvisation « Silence on double » le jeudi 11 juin 2026 à partir de 20h30.

Vous pensiez connaître vos classiques ? Détrompez-vous ! Dans Silence en double, les images connues défilent, mais les voix racontent autre chose… Les comédiens réinventent les dialogues en direct, tordent le sens, transforment le banal en burlesque. Résultat un joyeux délire entre pastiche, poésie et grand n’importe quoi bien maîtrisé. Ce spectacle d’improvisation offre une traversée joyeusement décalée entre théâtre, vidéo et douce folie. Un spectacle à voir… et surtout à écouter !

Bord de scène à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique et échangez sur vos impressions.

Tout public dès 8 ans.

Durée 1h15.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

To round off the 2025 2026 cultural season, the Palais des Congrès de Lourdes welcomes Barde Production for an improv show entitled « Silence on double » on Thursday June 11, 2026 from 8:30pm.

You thought you knew your classics? Think again! In Silence on Double, familiar images flash by, but the voices tell a different story? The actors reinvent the dialogues live, twisting the meaning, transforming the banal into the burlesque. The result is a joyous delirium of pastiche, poetry and masterful nonsense. This improvisational show offers a joyously offbeat journey through theater, video and gentle madness. A must-see show? and above all, a must-listen!

At the end of the show, meet the artistic team and share your impressions.

For all ages 8 and up.

Running time 1h15.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Zum Abschluss der Kultursaison 2025 2026 empfängt der Palais des Congrès de Lourdes Barde Production für eine Improvisationsshow « Silence on double » am Donnerstag, den 11. Juni 2026, ab 20.30 Uhr.

Sie dachten, Sie würden Ihre Klassiker kennen? Lassen Sie sich eines Besseren belehren! In Silence on double laufen die bekannten Bilder ab, aber die Stimmen erzählen etwas anderes? Die Schauspieler erfinden die Dialoge live neu, verdrehen den Sinn und verwandeln das Banale in Slapstick. Das Ergebnis: ein fröhliches Delirium zwischen Pastiche, Poesie und großem Imponiergehabe. Diese Improvisationsshow bietet eine fröhlich-schräge Reise zwischen Theater, Video und sanftem Wahnsinn. Ein Spektakel, das man gesehen und vor allem gehört haben muss!

Treffen Sie nach der Vorstellung das künstlerische Team am Bühnenrand und tauschen Sie sich über Ihre Eindrücke aus.

Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Preise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Per concludere la stagione culturale 2025-2026, il Palazzo dei Congressi di Lourdes ospita la Barde Production per uno spettacolo di improvvisazione dal titolo « Silenzio a due » giovedì 11 giugno 2026 a partire dalle 20.30.

Pensavate di conoscere i classici? Ripensateci! In Silenzio sul doppio, immagini familiari passano in un flash, ma le voci raccontano una storia diversa? Gli attori reinventano i dialoghi dal vivo, stravolgendone il significato, trasformando il banale in burlesco. Il risultato è un’allegra scorribanda tra pastiche, poesia e magistrale nonsense. Questo spettacolo di improvvisazione offre un viaggio gioiosamente fuori dagli schemi attraverso il teatro, il video e la gentile follia. Uno spettacolo da vedere e soprattutto da ascoltare!

Al termine dello spettacolo, incontrate il team artistico e discutete le vostre impressioni.

Per tutti gli spettatori a partire dagli 8 anni.

Durata: 1 ora e 15 minuti.

Prezzi da 6 a 12 euro.

Informazioni e prenotazioni ai recapiti indicati di seguito.

Espanol :

Como colofón de la temporada cultural 2025 2026, el Palacio de Congresos de Lourdes acoge a Barde Production para un espectáculo de improvisación titulado « Silencio por partida doble », el jueves 11 de junio de 2026 a partir de las 20.30 h.

¿Creía que conocía a los clásicos? ¡Piénselo otra vez! En « Silence on Double », las imágenes familiares pasan, pero las voces cuentan una historia diferente.. Los actores reinventan los diálogos en directo, tergiversan el sentido, transforman lo banal en burlesco. El resultado es un alegre jugueteo a través del pastiche, la poesía y el disparate magistral. Este espectáculo de improvisación propone un viaje alegremente insólito a través del teatro, el vídeo y la locura amable. Un espectáculo para ver… ¡y sobre todo para escuchar!

Al final de la representación, conozca al equipo artístico y comente sus impresiones.

Para todos los públicos a partir de 8 años.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Precios de 6 a 12 euros.

Información y reservas en los datos de contacto indicados más abajo.

