Festival Le Murmure du monde LOURDES Lourdes
Festival Le Murmure du monde LOURDES Lourdes vendredi 12 juin 2026.
Lourdes
Festival Le Murmure du monde
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez rencontrer l’autrice Valentine Goby autour de son dernier roman Le Palmier dans le cadre du festival Le Murmure du monde .
Entrée gratuite.
Renseignements au: 05 62 94 24 21
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
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English :
Come and meet author Valentine Goby to discuss her latest novel, Le Palmier, as part of the Le Murmure du monde festival.
Free admission.
Information: 05 62 94 24 21
L’événement Festival Le Murmure du monde Lourdes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Lourdes|CDT65
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