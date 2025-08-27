Festival Le Murmure du monde LOURDES Lourdes

Lourdes

Festival Le Murmure du monde

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez rencontrer l’autrice Valentine Goby autour de son dernier roman Le Palmier dans le cadre du festival Le Murmure du monde .

Entrée gratuite.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

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English :

Come and meet author Valentine Goby to discuss her latest novel, Le Palmier, as part of the Le Murmure du monde festival.

Free admission.

Information: 05 62 94 24 21

L’événement Festival Le Murmure du monde Lourdes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Lourdes|CDT65