Club de lecture Les tourneurs de pages de Lourdes LOURDES Lourdes

Lourdes

Club de lecture Les tourneurs de pages de Lourdes

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Avis aux amateurs de lecture, la Médiathèque de Lourdes vous propose de rejoindre son club de lecture les tourneurs de pages .

Rencontre samedi 30 mai 2026 à 11 h, rencontrez l’auteur Sacha Bertrand, autour de son premier roman 11 h 02, le vent se lève.

Venez partager vos lectures et en découvrir de nouvelles.

Public adulte

Toutes les dates:

11 avril 2026 à 11:00

30 mai 2026 à 11:00

13 juin 2026 à 11:00

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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

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English :

If you’re a keen reader, the Lourdes multimedia library invites you to join its page-turners book club.

Meeting: Saturday May 30, 2026 at 11 a.m., meet author Sacha Bertrand, to discuss his first novel 11 h 02, le vent se lève.

Come and share your readings and discover new ones.

Public: adults

All dates:

april 11, 2026 at 11:00 am

may 30, 2026 at 11:00 am

june 13, 2026 at 11:00 am

L’événement Club de lecture Les tourneurs de pages de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-04-06 par OT de Lourdes|CDT65