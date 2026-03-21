Club de lecture Les tourneurs de pages de Lourdes LOURDES Lourdes
Club de lecture Les tourneurs de pages de Lourdes LOURDES Lourdes samedi 30 mai 2026.
Lourdes
Club de lecture Les tourneurs de pages de Lourdes
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Avis aux amateurs de lecture, la Médiathèque de Lourdes vous propose de rejoindre son club de lecture les tourneurs de pages .
Rencontre samedi 30 mai 2026 à 11 h, rencontrez l’auteur Sacha Bertrand, autour de son premier roman 11 h 02, le vent se lève.
Venez partager vos lectures et en découvrir de nouvelles.
Public adulte
Toutes les dates:
11 avril 2026 à 11:00
30 mai 2026 à 11:00
13 juin 2026 à 11:00
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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
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English :
If you’re a keen reader, the Lourdes multimedia library invites you to join its page-turners book club.
Meeting: Saturday May 30, 2026 at 11 a.m., meet author Sacha Bertrand, to discuss his first novel 11 h 02, le vent se lève.
Come and share your readings and discover new ones.
Public: adults
All dates:
april 11, 2026 at 11:00 am
may 30, 2026 at 11:00 am
june 13, 2026 at 11:00 am
L’événement Club de lecture Les tourneurs de pages de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-04-06 par OT de Lourdes|CDT65
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