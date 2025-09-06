Les doudous racontent Médiathèque de Lourdes Lourdes

Les doudous racontent Médiathèque de Lourdes Lourdes samedi 6 septembre 2025.

Les doudous racontent

Médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-06 10:30:00

fin : 2025-09-06

Les doudous racontent

Tous les samedis à 10 h 30 Médiathèque de Lourdes

Venez assister aux lectures « Les doudous racontent »

Tous les samedis à 10 h 30 lecture d’histoires pour les petits.

Durée 30 min

Entrée libre et gratuite sans réservation.

C’est le moment privilégié pour la lecture avec les tout-petits. Les bibliothécaires du réseau sélectionnent les meilleures histoires, invitent les petites oreilles pour un moment de partage et d’écoute, et concoctent dans un savant mélange dont elles ont le secret, un voyage immobile.

Rendez-vous à la médiathèque de Lourdes tous les samedis à 10 h 30 pour découvrir des histoires et des comptines qui séduiront et émerveilleront vos enfants.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

Médiathèque de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

Les doudous racontent

Every Saturday at 10:30 a.m. Médiathèque de Lourdes

Come and enjoy the readings « Les doudous racontent »

Every Saturday at 10:30 a.m.: story readings for the little ones.

Duration: 30 min

Free admission without reservation.

This is the perfect time to read with your little ones. The network’s librarians select the best stories, invite little ears for a moment of sharing and listening, and concoct an immobile journey in a clever blend of their own secrets.

Visit the Lourdes multimedia library every Saturday at 10.30 a.m. to discover stories and rhymes that will enchant and delight your children.

Information: 05 62 94 24 21

German :

Die Kuscheltiere erzählen

Jeden Samstag um 10:30 Uhr Mediathek in Lourdes

Kommen Sie zu den Lesungen « Les doudous racontent » (Die Kuscheltiere erzählen)

Jeden Samstag um 10:30 Uhr: Vorlesen von Geschichten für die Kleinen.

Dauer: 30 Min

Freier Eintritt ohne Reservierung.

Dies ist die bevorzugte Zeit für das Lesen mit den Kleinsten. Die Bibliothekarinnen des Netzwerks wählen die besten Geschichten aus, laden die kleinen Ohren zu einem Moment des Teilens und Zuhörens ein und stellen in einer geschickten Mischung, deren Geheimnis sie kennen, eine unbewegliche Reise zusammen.

Jeden Samstag um 10:30 Uhr treffen Sie sich in der Mediathek von Lourdes, um Geschichten und Reime zu entdecken, die Ihre Kinder begeistern und in Staunen versetzen werden.

Informationen unter: 05 62 94 24 21

Italiano :

I peluche raccontano storie

Ogni sabato alle 10.30 Biblioteca multimediale di Lourdes

Venite a partecipare alle letture « Les doudous racontent »

Ogni sabato alle 10.30: letture di storie per i più piccoli.

Durata: 30 minuti

Ingresso libero senza prenotazione.

Questo è il momento perfetto per leggere con i vostri piccoli. I bibliotecari della rete selezionano le storie più belle, invitando le piccole orecchie a condividere e ad ascoltare, e mescolando sapientemente i loro segreti per creare un viaggio di scoperta.

Venite alla biblioteca multimediale di Lourdes ogni sabato alle 10.30 per scoprire storie e filastrocche che delizieranno e stupiranno i vostri bambini.

Informazioni: 05 62 94 24 21

Espanol :

Los peluches cuentan historias

Todos los sábados a las 10.30 h Biblioteca multimedia de Lourdes

Venga y participe en las lecturas « Les doudous racontent »

Todos los sábados a las 10.30 h: lecturas de cuentos para los más pequeños.

Duración: 30 minutos

Entrada gratuita sin reserva previa.

Es el momento perfecto para leer con los más pequeños. Los bibliotecarios de la red seleccionan los mejores cuentos, invitan a los pequeños oídos a compartir y escuchar, y preparan una ingeniosa mezcla de sus propios secretos para crear un viaje de descubrimiento.

Acérquese a la biblioteca multimedia de Lourdes todos los sábados a las 10.30 h para descubrir cuentos y canciones infantiles que encantarán y sorprenderán a sus hijos.

Información: 05 62 94 24 21

