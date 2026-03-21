Documentaire: sous le soleil des Pyrénées Cinema Pax Lourdes

Lourdes

Documentaire: sous le soleil des Pyrénées

Cinema Pax 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:15:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Sous le soleil des Pyrénées Documentaire de Fabrice Launay

Entre Comminges, Barousse et Bigorre, Sous le soleil des Pyrénées nous emmène à la rencontre d’un territoire authentique et de ceux qui le font vivre. À travers paysages majestueux, traditions vivantes et mémoire partagée, ce documentaire rend hommage à l’âme des Pyrénées et à l’attachement profond de ses habitants à leur terre.

Depuis plus d’un an et demi, Fabrice Launay tourne en Barrousse, Comminges, Bigorre et dans les Pyrénées centrales.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

TARIF PLEIN: 9,00 €

TARIF REDUIT

Retraités, chômeurs, étudiants, personnes en situation de handicap: 7,00 €

TARIF JEUNES (-12 ans) 5,90 €

Plus de renseignements au: 05 62 42 70 37

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Cinema Pax 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 70 37

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English :

Sous le soleil des Pyrénées Documentary by Fabrice Launay

Between Comminges, Barousse and Bigorre, Sous le soleil des Pyrénées (Under the Pyrenean Sun) takes us on an encounter with an authentic region and the people who bring it to life. Through majestic landscapes, living traditions and shared memories, this documentary pays tribute to the soul of the Pyrenees and the deep attachment of its inhabitants to their land.

Fabrice Launay has been filming in Barrousse, Comminges, Bigorre and the central Pyrenees for over a year and a half.

Screening followed by a meeting with the director.

FULL PRICE: 9.00 ?

REDUCED RATE

Retired, unemployed, students, disabled: 7,00 ?

YOUTH RATE (under 12): 5.90 ?

Further information: 05 62 42 70 37

L’événement Documentaire: sous le soleil des Pyrénées Lourdes a été mis à jour le 2026-04-05 par OT de Lourdes|CDT65