Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV LOURDES Lourdes

Lourdes

Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV

LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Organisé par l’école de rugby Pays de Lourdes XV.

Tournoi U10 et U12.

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LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr

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English :

Organized by the Pays de Lourdes XV rugby school.

U10 and U12 tournaments.

L’événement Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV Lourdes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Lourdes|CDT65