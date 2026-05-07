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Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV LOURDES Lourdes

Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV LOURDES Lourdes vendredi 8 mai 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 26 Avenue Antoine Beguere

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lourdes

Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV

LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Organisé par l’école de rugby Pays de Lourdes XV.

Tournoi U10 et U12.
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LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24  fclourdais15@yahoo.fr

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English :

Organized by the Pays de Lourdes XV rugby school.

U10 and U12 tournaments.

L’événement Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV Lourdes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Lourdes|CDT65

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