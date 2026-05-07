Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV LOURDES Lourdes
Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV LOURDES Lourdes vendredi 8 mai 2026.
Lourdes
Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV
LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Organisé par l’école de rugby Pays de Lourdes XV.
Tournoi U10 et U12.
.
LOURDES 26 Avenue Antoine Beguere Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 14 24 fclourdais15@yahoo.fr
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English :
Organized by the Pays de Lourdes XV rugby school.
U10 and U12 tournaments.
L’événement Rugby 2e Challenge Pays de Lourdes XV Lourdes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Lourdes|CDT65
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