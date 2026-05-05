Journée portes ouvertes aux serres municipales LOURDES Lourdes

Lourdes

Journée portes ouvertes aux serres municipales

LOURDES Chemin de Sarsan Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Journée portes ouvertes aux serres municipales

Dimanche 10 mai de 10h à 17h, chemin de Sarsan

Venez découvrir les coulisses et rencontrer l’équipe des Serres municipales !

Entrée libre et gratuite.

Activités et animations non-stop

Greffage de tomate ;

Vannerie ;

Art floral ;

Musique des plantes ;

Fabrication de pièges à frelons ;

Animation et jeux autour du compostage (SYMAT) ;

Rempotage d’orchidées — Venez avec votre orchidée !

Temps forts

Visites guidées à 11 h et 14 h.

Ambiance et convivialité

Auberge espagnole tables à disposition pour déjeuner sur place ;

Café offert par l’équipe tout au long de la journée.

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LOURDES Chemin de Sarsan Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 07

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English :

Open day at the municipal greenhouses

Sunday, May 10, 10 a.m. to 5 p.m., chemin de Sarsan

Come behind the scenes and meet the Greenhouse team!

Free admission.

Non-stop activities and entertainment:

Tomato grafting ;

Basketry ;

Floral art ;

Plant music ;

Hornet trap making;

Animation and games on composting (SYMAT) ;

Orchid potting? Bring your own orchid!

Highlights

Guided tours: 11 a.m. and 2 p.m.

Atmosphere and conviviality

Auberge espagnole: tables available for lunch on site;

Coffee offered by the team throughout the day.

L’événement Journée portes ouvertes aux serres municipales Lourdes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT de Lourdes|CDT65