Journée portes ouvertes aux serres municipales LOURDES Lourdes
Journée portes ouvertes aux serres municipales LOURDES Lourdes dimanche 10 mai 2026.
Lourdes
Journée portes ouvertes aux serres municipales
LOURDES Chemin de Sarsan Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Journée portes ouvertes aux serres municipales
Dimanche 10 mai de 10h à 17h, chemin de Sarsan
Venez découvrir les coulisses et rencontrer l’équipe des Serres municipales !
Entrée libre et gratuite.
Activités et animations non-stop
Greffage de tomate ;
Vannerie ;
Art floral ;
Musique des plantes ;
Fabrication de pièges à frelons ;
Animation et jeux autour du compostage (SYMAT) ;
Rempotage d’orchidées — Venez avec votre orchidée !
Temps forts
Visites guidées à 11 h et 14 h.
Ambiance et convivialité
Auberge espagnole tables à disposition pour déjeuner sur place ;
Café offert par l’équipe tout au long de la journée.
.
LOURDES Chemin de Sarsan Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 07
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English :
Open day at the municipal greenhouses
Sunday, May 10, 10 a.m. to 5 p.m., chemin de Sarsan
Come behind the scenes and meet the Greenhouse team!
Free admission.
Non-stop activities and entertainment:
Tomato grafting ;
Basketry ;
Floral art ;
Plant music ;
Hornet trap making;
Animation and games on composting (SYMAT) ;
Orchid potting? Bring your own orchid!
Highlights
Guided tours: 11 a.m. and 2 p.m.
Atmosphere and conviviality
Auberge espagnole: tables available for lunch on site;
Coffee offered by the team throughout the day.
L’événement Journée portes ouvertes aux serres municipales Lourdes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT de Lourdes|CDT65
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