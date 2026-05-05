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Journée portes ouvertes aux serres municipales LOURDES Lourdes

Journée portes ouvertes aux serres municipales LOURDES Lourdes dimanche 10 mai 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : Chemin de Sarsan

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lourdes

Journée portes ouvertes aux serres municipales

LOURDES Chemin de Sarsan Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Journée portes ouvertes aux serres municipales
Dimanche 10 mai de 10h à 17h, chemin de Sarsan

Venez découvrir les coulisses et rencontrer l’équipe des Serres municipales !

Entrée libre et gratuite.

Activités et animations non-stop
Greffage de tomate ;
Vannerie ;
Art floral ;
Musique des plantes ;
Fabrication de pièges à frelons ;
Animation et jeux autour du compostage (SYMAT) ;
Rempotage d’orchidées — Venez avec votre orchidée !

Temps forts
Visites guidées à 11 h et 14 h.
Ambiance et convivialité

Auberge espagnole tables à disposition pour déjeuner sur place ;
Café offert par l’équipe tout au long de la journée.
  .

LOURDES Chemin de Sarsan Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open day at the municipal greenhouses
Sunday, May 10, 10 a.m. to 5 p.m., chemin de Sarsan

Come behind the scenes and meet the Greenhouse team!

Free admission.

Non-stop activities and entertainment:
Tomato grafting ;
Basketry ;
Floral art ;
Plant music ;
Hornet trap making;
Animation and games on composting (SYMAT) ;
Orchid potting? Bring your own orchid!

Highlights
Guided tours: 11 a.m. and 2 p.m.
Atmosphere and conviviality

Auberge espagnole: tables available for lunch on site;
Coffee offered by the team throughout the day.

L’événement Journée portes ouvertes aux serres municipales Lourdes a été mis à jour le 2026-04-28 par OT de Lourdes|CDT65

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