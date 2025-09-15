Cirque musique et théâtre « l’empreinte » Espace Robert Hossein Lourdes

Cirque musique et théâtre « l’empreinte » Espace Robert Hossein Lourdes mardi 5 mai 2026.

Cirque musique et théâtre « l’empreinte »

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

À l’occasion de la saison culturelle 2025 2026, découvrez le spectacle mêlant cirque, musique et théâtre « L’empreinte » le mardi 5 et mercredi 6 mai 2026 à l’espace Robert Hossein à Lourdes.

Avec Servane Guittier, Antoine Manceau et L’attraction Céleste.

Un homme qui flanche, une femme qui assure, et deux instruments pour raconter ce que les mots taisent. L’Empreinte, c’est du cirque, de la musique, de l’émotion à fleur de peau, une histoire de liens fragiles. Servane Guittier et Antoine Manceau nous font rire, pleurer, rêver, sans rien dire… ou presque. Un petit bijou tout en finesse, où les liens se nouent et se dénouent sous nos yeux, avec tendresse et beaucoup de talent dans un moment suspendu, intense et inoubliable… Un spectacle d’une humanité rare, qui touche doucement… mais profondément.

Bord de scène à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique et échangez sur vos impressions

Coproductions Pronomade(s) en Haute-Garonne ; Centre national des arts de la rue et de l’espace public ; CIRCa Pôle National Cirque, Auch ; Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos ; La Cascade Pôle National Cirque Ardêche Auvergne-Rhône-Alpes ; Espace d’Albret/Ville de Nérac ; La Mégisserie/Scène Conventionnée Saint-Junien ; Éclat(s) de rue/Ville de Caen ; Ville de Tours/ Label Rayons Frais ; Le Plongeoir Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans. Soutiens Département du Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie

En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Deux séances

– mardi 5 mai à 20h30

– mercredi 6 mai à 18h

Durée 1h15

Tout public dès 12 ans.

Tarifs de 6 à 12€.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

English :

For the 2025 2026 cultural season, discover the circus, music and theater show « L’empreinte » on Tuesday May 5 and Wednesday May 6, 2026 at the Espace Robert Hossein in Lourdes.

With Servane Guittier, Antoine Manceau and L?attraction Céleste.

A man who flinches, a woman who holds her own, and two instruments to tell what words fail to say. L’Empreinte is circus, music, emotion and a story of fragile bonds. Servane Guittier and Antoine Manceau make us laugh, cry and dream, without saying a word? or almost without saying a word. It’s a delicate little gem, in which bonds are forged and unraveled before our very eyes, with tenderness and great talent, in a suspended, intense and unforgettable moment? A show of rare humanity, that touches gently? but deeply.

At the end of the show, meet the artistic team and share your impressions with them

Coproductions Pronomade(s) en Haute-Garonne ; Centre national des arts de la rue et de l?espace public?; CIRCa ? Pôle National Cirque, Auch; Scène nationale de l?Essonne, Agora-Desnos; La Cascade ? Pôle National Cirque ? Ardêche Auvergne-Rhône-Alpes?; Espace d?Albret/Ville de Nérac?; La Mégisserie/Scène Conventionnée Saint-Junien?; Éclat(s) de rue/Ville de Caen?; Ville de Tours/ Label Rayons Frais?; Le Plongeoir ? Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans. Support Département du Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie

In partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Two screenings:

– tuesday May 5 at 8:30pm

– wednesday May 6 at 6pm

Running time: 1h15

Suitable for all audiences aged 12 and over.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Anlässlich der Kultursaison 2025 2026 können Sie am Dienstag, den 5. und Mittwoch, den 6. Mai 2026 im Espace Robert Hossein in Lourdes die Aufführung « L’empreinte » erleben, eine Mischung aus Zirkus, Musik und Theater.

Mit Servane Guittier, Antoine Manceau und L’attraction Céleste.

Ein Mann, der schwächelt, eine Frau, die sich durchsetzt, und zwei Instrumente, um zu erzählen, was Worte verschweigen. L’Empreinte, das ist Zirkus, Musik, hautnahe Emotionen, eine Geschichte von zerbrechlichen Verbindungen. Servane Guittier und Antoine Manceau bringen uns zum Lachen, Weinen und Träumen, ohne etwas zu sagen oder fast. Ein kleines, feines Juwel, in dem sich die Bande vor unseren Augen mit Zärtlichkeit und viel Talent zu einem schwebenden, intensiven und unvergesslichen Moment zusammenfügen und lösen Eine Aufführung von seltener Menschlichkeit, die sanft, aber tief berührt.

Treffen Sie nach der Vorstellung das künstlerische Team am Bühnenrand und tauschen Sie sich über Ihre Eindrücke aus

Koproduktionen Pronomade(s) en Haute-Garonne; Centre national des arts de la rue et de l’espace public; CIRCa? Pôle National Cirque, Auch?; Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos?; La Cascade? Pôle National Cirque ? Ardêche Auvergne-Rhône-Alpes?; Espace d’Albret/Ville de Nérac?; La Mégisserie/Scène Conventionnée Saint-Junien?; Éclat(s) de rue/Ville de Caen?; Ville de Tours/ Label Rayons Frais?; Le Plongeoir ? Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans. Unterstützung Département du Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie

In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

2 Vorstellungen:

– dienstag, 5. Mai um 20:30 Uhr

– mittwoch, 6. Mai um 18 Uhr

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Eintrittspreise von 6 bis 12?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale 2025-2026, scoprite lo spettacolo di circo, musica e teatro « L’empreinte » martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026 all’Espace Robert Hossein di Lourdes.

Con Servane Guittier, Antoine Manceau e L’attrazione Céleste.

Un uomo che si dimena, una donna che tiene duro e due strumenti che raccontano ciò che le parole non riescono a dire. L’Empreinte è circo, musica, emozioni crude e una storia di legami fragili. Servane Guittier e Antoine Manceau ci fanno ridere, piangere, sognare, senza dire una parola o quasi. È un piccolo gioiello sottile, in cui i legami si forgiano e si sciolgono sotto i nostri occhi, con tenerezza e grande talento, in un momento sospeso che è intenso e indimenticabile? Uno spettacolo di rara umanità, che tocca delicatamente ma profondamente.

Al termine dello spettacolo, incontrate il team artistico e condividete le vostre impressioni

Coproduzioni Pronomade(s) en Haute-Garonne; Centre national des arts de la rue et de l’espace public; CIRCa ? Pôle National Cirque, Auch; Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos; La Cascade? Pôle National Cirque ? Ardêche Auvergne-Rhône-Alpes; Espace d’Albret/Ville de Nérac; La Mégisserie/Scène Conventionnée Saint-Junien; Éclat(s) de rue/Ville de Caen; Ville de Tours/Label Rayons Frais; Le Plongeoir ? Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans. Sostegno di Département du Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie

In collaborazione con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Due proiezioni:

– martedì 5 maggio alle 20.30

– mercoledì 6 maggio alle 18.00

Durata: 1 ora e 15 minuti

Per tutti gli spettatori dai 12 anni in su.

Prezzi da 6 a 12 anni?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural 2025 2026, descubra el espectáculo de circo, música y teatro « L’empreinte » el martes 5 y el miércoles 6 de mayo de 2026 en el Espace Robert Hossein de Lourdes.

Con Servane Guittier, Antoine Manceau y L’attraction Céleste.

Un hombre que se estremece, una mujer que se sostiene y dos instrumentos para decir lo que las palabras no alcanzan a decir. L’Empreinte es circo, música, emoción cruda y una historia de lazos frágiles. Servane Guittier y Antoine Manceau nos hacen reír, llorar, soñar, sin decir una palabra… o casi sin decir una palabra. Se trata de una pequeña joya sutil, en la que los lazos se forjan y se deshacen ante nuestros ojos, con ternura y gran talento, en un momento de suspense intenso e inolvidable? Un espectáculo de rara humanidad, que conmueve suave… pero profundamente.

Al final de la representación, conozca al equipo artístico y comparta sus impresiones

Coproducciones Pronomade(s) en Haute-Garonne; Centre national des arts de la rue et de l’espace public; CIRCa ? Pôle National Cirque, Auch; Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos; La Cascade ? Polo Nacional del Circo ? Ardêche Auvergne-Rhône-Alpes; Espace d’Albret/Ville de Nérac; La Mégisserie/Scène Conventionnée Saint-Junien; Éclat(s) de rue/Ville de Caen; Ville de Tours/Label Rayons Frais; Le Plongeoir ? Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans. Apoyo del Département du Gers, Région Occitanie, DRAC Occitanie

En colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées

Dos proyecciones:

– martes 5 de mayo a las 20.30 h

– miércoles 6 de mayo a las 18.00 h

Duración: 1 hora y 15 minutos

Apta para todos los públicos a partir de 12 años.

Precios de 6 a 12?

Información y reservas más abajo.

