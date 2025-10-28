Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes
LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-04-26 16:30:00
2026-04-26
Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud titulaire du grand orgue du Sacré-Cœur de Lourdes.
Chaque dernier dimanche du mois à 16 h 30
– 26 avril 2026
– 31 mai 2026
– 28 juin 2026
– 26 juillet 2026
– 30 août 2026
– 27 septembre 2026
– 25 octobre 2026
– 29 novembre 2026
– 27 décembre 2026
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements aux coordonnées ci-dessous.
LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
English :
Les heures d?orgue: l?orgue de A à Z by Marc Meyraud, titular organist at Sacré-C?ur de Lourdes.
Every last Sunday of the month at 4:30 pm
Next dates
– april 26, 2026
– may 31, 2026
– june 28, 2026
– july 26, 2026
– august 30, 2026
– september 27, 2026
– october 25, 2026
– november 29, 2026
– december 27, 2026
Free and open to all.
For further information, please contact us.
German :
Les heures d’orgue: l’orgue de A à Z von Marc Meyraud, Inhaber der großen Orgel von Sacré-C?ur in Lourdes.
Jeden letzten Sonntag im Monat um 16:30 Uhr
Nächste Termine
– 26. April 2026
– 31. Mai 2026
– 28. Juni 2026
– 26. Juli 2026
– 30. August 2026
– 27. September 2026
– 25. Oktober 2026
– 29. November 2026
– 27. Dezember 2026
Kostenlos und offen für alle.
Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Les heures d’orgue: l’orgue de A à Z di Marc Meyraud, titolare del grande organo del Sacro Cuore di Lourdes.
Ogni ultima domenica del mese alle ore 16.30
Prossime date
– 26 aprile 2026
– 31 maggio 2026
– 28 giugno 2026
– 26 luglio 2026
– 30 agosto 2026
– 27 settembre 2026
– 25 ottobre 2026
– 29 novembre 2026
– 27 dicembre 2026
Gratuito e aperto a tutti.
Per ulteriori informazioni, contattateci.
Espanol :
Les heures d’orgue: l’orgue de A à Z de Marc Meyraud, titular del gran órgano del Sacré-Cœur de Lourdes.
El último domingo de cada mes a las 16.30 h
Próximas fechas
– 26 de abril de 2026
– 31 de mayo de 2026
– 28 de junio de 2026
– 26 de julio de 2026
– 30 de agosto de 2026
– 27 de septiembre de 2026
– 25 de octubre de 2026
– 29 de noviembre de 2026
– 27 de diciembre de 2026
Gratuito y abierto a todos.
Para más información, póngase en contacto con nosotros.
