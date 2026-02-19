Conférence Appel d’Air 100 ans aux Pyrénées par René DREUIL Avenue Maréchal Foch Lourdes
Conférence Appel d’Air 100 ans aux Pyrénées le jeudi 16 avril 2026 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.
Entrée libre.
* Cycle de Conférences Appel d’Air
René Dreuil présente son huitième film pyrénéiste (DVD et Blu-ray) sur l’histoire de la découverte des Pyrénées, d’après le livre d’Henri Beraldi, fondateur du pyrénéisme Cent ans auxPyrénées(1898-1904).
Renseignements au: 05 62 42 37 37
Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
English :
Appel d’Air conference: 100 years in the Pyrenees on Thursday April 16, 2026 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.
Free admission.
* Appel d’Air conference series
René Dreuil presents his eighth Pyrenean film (DVD and Blu-ray) on the history of the discovery of the Pyrenees, based on the book by Henri Beraldi, founder of Pyreneanism: Cent ans auxPyrénées(1898-1904).
Information: 05 62 42 37 37
