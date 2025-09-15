Opéra « Papa Papapa » LOURDES Lourdes
mercredi 29 avril 2026.
Opéra « Papa Papapa »
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-04-29 15:00:00
La compagnie Les Cadets revisitent Mozart dans un opéra comique en deux actes « Papa papapa » le mercredi 29 avril 2026 à partir de 15h au Palais des Congrès de Lourdes.
Ils s’aimaient, ils chantaient… et puis ils ont eu des enfants ! Dix ans après La Flûte enchantée, toujours tout en plumes et en chansons, le couple Papageno et Papagena affronte désormais les joies et les tourments de la parentalité. Le quotidien a remplacé les enchantements d’autrefois… place aux biberons et aux chamailleries !
Papapapapa explore avec humour, délicatesse et inventivité un thème rare à l’opéra celui des parents. Entre Mozart, vie domestique moderne et art du pasticcio, Les Cadets signent un opéra de chambre drôle et tendre, malicieux, familial et résolument vivant.
Bord de scène à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique et échangez sur vos impressions.
En partenariat avec le SIMAJE et le centre de loisirs du Lapacca.
Jeune public, spectacle pour toute la famille chanté en français.
Durée 1h
Tarif unique 3€
Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.com
English :
Les Cadets revisit Mozart in a two-act comic opera « Papa papapa » on Wednesday April 29, 2026 from 3pm at the Palais des Congrès in Lourdes.
They loved each other, they sang? and then they had children! Ten years after The Magic Flute, still all feathers and song, the couple Papageno and Papagena now face the joys and torments of parenthood. Everyday life has replaced the enchantments of yesteryear? time for bottle-feeding and bickering!
Papapapa explores with humor, delicacy and inventiveness a rare theme in opera: that of parents. A blend of Mozart, modern domestic life and the art of pasticcio, Les Cadets create a chamber opera that is funny and tender, mischievous, family-oriented and resolutely alive.
At the end of the performance, meet the artistic team and share your impressions.
In partnership with SIMAJE and the Lapacca leisure center.
Young audience, show for the whole family sung in French.
Duration 1 hr
Price 3?
For information and reservations, please contact us below.
German :
Das Ensemble Les Cadets interpretiert Mozart in einer komischen Oper in zwei Akten « Papa papapa » am Mittwoch, den 29. April 2026, ab 15 Uhr im Palais des Congrès in Lourdes neu.
Sie liebten sich, sie sangen… und dann bekamen sie Kinder! Zehn Jahre nach der Zauberflöte, immer noch voller Federn und Lieder, muss sich das Paar Papageno und Papagena nun den Freuden und Qualen der Elternschaft stellen. Der Alltag hat den Zauber der Vergangenheit ersetzt
Papapapapa erkundet mit Humor, Feingefühl und Einfallsreichtum ein seltenes Thema in der Oper: das der Eltern. Zwischen Mozart, dem modernen häuslichen Leben und der Kunst des Pasticcios schaffen Les Cadets eine lustige und zärtliche Kammeroper, die schelmisch, familiär und entschieden lebendig ist.
Treffen Sie nach der Vorstellung das künstlerische Team am Bühnenrand und tauschen Sie sich über Ihre Eindrücke aus.
In Partnerschaft mit dem SIMAJE und dem Freizeitzentrum Lapacca.
Junges Publikum, Aufführung für die ganze Familie auf Französisch gesungen.
Dauer: 1 Stunde
Einheitspreis 3?
Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Les Cadets rivisitano Mozart in un’opera comica in due atti, « Papa papapa », mercoledì 29 aprile 2026 dalle 15.00 al Palais des Congrès di Lourdes.
Si sono amati, hanno cantato e poi hanno avuto dei figli! Dieci anni dopo Il flauto magico, ancora tutto piume e canti, la coppia Papageno e Papagena affronta ora le gioie e i tormenti della paternità. La vita di tutti i giorni ha preso il posto degli incanti di un tempo: è tempo di biberon e di bisticci!
Papapapa esplora con umorismo, delicatezza e inventiva un tema raro nell’opera: quello dei genitori. Mescolando Mozart, la vita domestica moderna e l’arte del pasticcio, Les Cadets creano un’opera da camera divertente e tenera, maliziosa, familiare e decisamente viva.
Al termine dello spettacolo, incontrate il team artistico e discutete le vostre impressioni.
In collaborazione con SIMAJE e il centro ricreativo Lapacca.
Pubblico giovane, spettacolo per tutta la famiglia cantato in francese.
Durata: 1 ora
Prezzo del biglietto singolo 3?
Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.
Espanol :
Les Cadets revisitan a Mozart en una ópera cómica en dos actos, « Papa papapa », el miércoles 29 de abril de 2026 a partir de las 15:00 h en el Palacio de Congresos de Lourdes.
Se amaron, cantaron… ¡y tuvieron hijos! Diez años después de La flauta mágica, la pareja Papageno y Papagena, todavía plumas y canciones, se enfrenta a las alegrías y tormentos de la paternidad. La vida cotidiana ha sustituido a los encantos de antaño… ¡tiempo de biberones y peleas!
Papapapa explora con humor, delicadeza e inventiva un tema poco frecuente en la ópera: el de los padres. Mezclando Mozart, la vida doméstica moderna y el arte del pasticcio, Les Cadets crean una ópera de cámara divertida y tierna, traviesa, familiar y decididamente viva.
Al final de la representación, conozca al equipo artístico y comente sus impresiones.
En colaboración con el SIMAJE y el centro de ocio Lapacca.
Público joven, espectáculo para toda la familia cantado en francés.
Duración: 1 hora
Precio de la entrada única: 3?
Información y reservas más abajo.
