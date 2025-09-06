Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette Lac de Lourdes Lourdes
Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette Lac de Lourdes Lourdes jeudi 7 mai 2026.
Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette
Lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07 20:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Participez à un atelier oenologique sur le thème des vins de la région avec Clairette au Lac de Lourdes le jeudi 7 mai 2026 à partir de 18h30 !
Explorez les saveurs authentiques des Vins du Sud-Ouest dans un cadre magnifique.
Guidés par Claire, spécialiste diplômée, vous apprendrez à apprécier les nuances des vins de cette région, tout en profitant de la beauté naturelle du lac.
Au programme
– Découverte Sensorielle plongez dans l’univers des vins du Sud-Ouest, soigneusement sélectionnés pour leurs qualités uniques.
– Techniques de Dégustation apprenez les méthodes de dégustation, de l’observation visuelle à l’analyse des arômes et des saveurs.
– Jeu des Arômes participez à un jeu interactif pour identifier et reconnaître les différents arômes présents dans les vins.
– Planche Gourmande Dégustez une planche de fromages et de charcuteries locales pour accompagner les vins.
Tarif 60 €.
Pour plus d’informations, contactez Claire Fournis aux coordonnées ci-dessous.
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Lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 94 34 29 clairetteprestations@gmail.com
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English :
Take part in an oenological workshop on the theme of regional wines with Clairette at Lac de Lourdes on Thursday, May 7, 2026 from 6:30 pm!
Explore the authentic flavors of Southwestern wines in a magnificent setting.
Guided by Claire, a qualified specialist, you’ll learn to appreciate the nuances of the region’s wines, while enjoying the natural beauty of the lake.
Program:
– Sensory Discovery: immerse yourself in the world of South-Western wines, carefully selected for their unique qualities.
– Tasting Techniques: learn tasting methods, from visual observation to analysis of aromas and flavors.
– Aroma Game: take part in an interactive game to identify and recognize the different aromas present in wines.
– Planche Gourmande: enjoy a platter of local cheeses and charcuterie to accompany the wines.
Price: 60?
For further information, please contact Claire Fournis at the address below.
L’événement Atelier oenologique au lac de Lourdes avec Clairette Lourdes a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Lourdes|CDT65
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