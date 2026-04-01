Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque LOURDES Lourdes
Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque LOURDES Lourdes jeudi 23 avril 2026.
Lourdes
Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Chasse aux trésors de Pâques!
Résolvez des énigmes et dénichez le trésor caché dans les livres de la médiathèque.
Enfants 3 9 ans ;
Sur inscription 05 62 94 99 59.
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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Easter treasure hunt!
Solve the riddles and find the treasure hidden in the library’s books.
Children 3 ? 9 years;
Registration required: 05 62 94 99 59.
L’événement Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque Lourdes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Lourdes|CDT65
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