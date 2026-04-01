Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque LOURDES Lourdes

Lourdes

Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Chasse aux trésors de Pâques!

Résolvez des énigmes et dénichez le trésor caché dans les livres de la médiathèque.

Enfants 3 9 ans ;

Sur inscription 05 62 94 99 59.

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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 59

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English :

Easter treasure hunt!

Solve the riddles and find the treasure hidden in the library’s books.

Children 3 ? 9 years;

Registration required: 05 62 94 99 59.

L’événement Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque Lourdes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Lourdes|CDT65