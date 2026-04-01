Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement LOURDES Lourdes

Lourdes

Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement animée par Élodie Sanz, nutritionniste et diététicienne, qui présentera les aliments bons à la fois pour notre corps et pour notre planète.

Public adulte ;

Durée 1 h.

Entrée libre.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

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LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

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English :

Conference ? Journée de la Terre: se nourrir autrement, hosted by Élodie Sanz, nutritionist and dietician, who will present foods that are good for both our bodies and our planet.

Adult public;

Duration: 1 hr.

Free admission.

Information: 05 62 94 24 21

L’événement Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement Lourdes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Lourdes|CDT65