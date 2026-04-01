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Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement LOURDES Lourdes

Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement LOURDES Lourdes samedi 25 avril 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 22 Place du Champ Commun

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Lourdes

Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement animée par Élodie Sanz, nutritionniste et diététicienne, qui présentera les aliments bons à la fois pour notre corps et pour notre planète.

Public adulte ;
Durée 1 h.
Entrée libre.

Renseignements au: 05 62 94 24 21
  .

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21 

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English :

Conference ? Journée de la Terre: se nourrir autrement, hosted by Élodie Sanz, nutritionist and dietician, who will present foods that are good for both our bodies and our planet.

Adult public;
Duration: 1 hr.
Free admission.

Information: 05 62 94 24 21

L’événement Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement Lourdes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Lourdes|CDT65

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