Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement LOURDES Lourdes
Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement LOURDES Lourdes samedi 25 avril 2026.
Lourdes
Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement animée par Élodie Sanz, nutritionniste et diététicienne, qui présentera les aliments bons à la fois pour notre corps et pour notre planète.
Public adulte ;
Durée 1 h.
Entrée libre.
Renseignements au: 05 62 94 24 21
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference ? Journée de la Terre: se nourrir autrement, hosted by Élodie Sanz, nutritionist and dietician, who will present foods that are good for both our bodies and our planet.
Adult public;
Duration: 1 hr.
Free admission.
Information: 05 62 94 24 21
L’événement Conférence Journée de la Terre se nourrir autrement Lourdes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Lourdes|CDT65
À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
- Après-midi jeux Jouons pour la planète LOURDES Lourdes 22 avril 2026
- Chasse aux trésors de Pâques à la médiathèque LOURDES Lourdes 23 avril 2026
- Initiation gratuite au golf club de Lourdes Golf club de Lourdes Lourdes 25 avril 2026
- Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes 25 avril 2026
- Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes 26 avril 2026