Conférence Appel d’Air Les neiges pyrénéennes vues de l’espace Avenue Maréchal Foch Lourdes

Conférence Appel d’Air Les neiges pyrénéennes vues de l’espace

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Conférence Appel d’Air Les neiges pyrénéennes vues de l’espace le jeudi 21 mai 2026 à 18h au Palais des Congrès de Lourdes.

Entrée libre.

* Cycle de Conférences Appel d’Air

Réserve d’eau et isolant thermique naturel, le manteau neigeux joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes pyrénéens. Notre capacité à observer la neige a considérablement progressé grâce aux satellites.

Cela nous permet de mieux comprendre l’influence du changement climatique sur le manteau neigeux et les impacts associés.

Renseignements au: 05 62 42 37 37

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

Appel d’Air conference: The Pyrenean snows seen from space on Thursday May 21, 2026 at 6pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

Free admission.

* Appel d’Air conference series

A natural water reserve and thermal insulator, the snowpack plays an essential role in the functioning of Pyrenean ecosystems. Our ability to observe snow has progressed considerably thanks to satellites.

This enables us to better understand the influence of climate change on snow cover and the associated impacts.

For further information: 05 62 42 37 37

