Atelier grainothèque: composition florale à l’aquarelle LOURDES Lourdes

Lourdes

Atelier grainothèque: composition florale à l’aquarelle

LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Atelier Graino composition florale à l’aquarelle à 14:30

Retrouvez Marjolaine Fuentes pour un atelier créatif autour des jardins et de la nature.

Durée 2h30

Tout public, à partir de 6 ans

Entrée gratuite sur inscription aux coordonnées suivantes: 05 62 42 99 94

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LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 94 99

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English :

Graino workshop: watercolour flower arrangements at 2:30 pm

Join Marjolaine Fuentes for a creative workshop on gardens and nature.

Duration: 2h30

All ages, from 6 upwards

Free admission with registration: 05 62 42 99 94

L’événement Atelier grainothèque: composition florale à l’aquarelle Lourdes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Lourdes|CDT65