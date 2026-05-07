Atelier grainothèque: composition florale à l’aquarelle LOURDES Lourdes
Atelier grainothèque: composition florale à l’aquarelle LOURDES Lourdes mercredi 13 mai 2026.
Lourdes
Atelier grainothèque: composition florale à l’aquarelle
LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Atelier Graino composition florale à l’aquarelle à 14:30
Retrouvez Marjolaine Fuentes pour un atelier créatif autour des jardins et de la nature.
Durée 2h30
Tout public, à partir de 6 ans
Entrée gratuite sur inscription aux coordonnées suivantes: 05 62 42 99 94
.
LOURDES 22 place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 94 99
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English :
Graino workshop: watercolour flower arrangements at 2:30 pm
Join Marjolaine Fuentes for a creative workshop on gardens and nature.
Duration: 2h30
All ages, from 6 upwards
Free admission with registration: 05 62 42 99 94
L’événement Atelier grainothèque: composition florale à l’aquarelle Lourdes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Lourdes|CDT65
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