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Le printemps des cimetières LOURDES Lourdes

Le printemps des cimetières LOURDES Lourdes samedi 9 mai 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 25 Rue du Fort

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-09T14:30:00

Fin : 2026-05-09T16:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Lourdes

Le printemps des cimetières

LOURDES 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Événement national dédié au patrimoine funéraire. Visite guidée autour de l’histoire et des histoires du cimetière de l’Égalité.

Rendez-vous au cœur des jardins de pierre.

Départ accueil du Château fort Musée pyrénéen

Durée 1 h 30
Animation gratuite

Prochaine date:

30 mai 2026 à 14:30

Renseignements au: 05 62 42 37 37
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LOURDES 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 

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English :

National event dedicated to funerary heritage. Guided tour of the history and stories of the Égalité cemetery.

Meet in the heart of the stone gardens.

Departure point: Château fort reception area ? Pyrenean Museum

Duration: 1 h 30
Animation gratuite

Next date:

may 30, 2026 at 2:30 pm

Information: 05 62 42 37 37

L’événement Le printemps des cimetières Lourdes a été mis à jour le 2026-04-04 par OT de Lourdes|CDT65

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