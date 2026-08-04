Atelier jeux de société LOURDES Lourdes
mercredi 12 août 2026 · LOURDES · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Atelier jeux de société
LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Atelier jeux de société
Tous les mercredi de 14h à 17h
Atelier ouvert à tous, quel que soit l’âge et le niveau.
Participation sur consommation.
Pour davantage de renseignements, contactez Eric au 06 72 73 56 84
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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 73 56 84
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English :
Board games workshop
Every Wednesday from 2pm to 5pm
Open to all, regardless of age or level.
Participation on consumption.
For further information, please contact Eric on 06 72 73 56 84
L’événement Atelier jeux de société Lourdes a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de Lourdes|CDT65
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