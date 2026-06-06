Escape game offert par la ville de Lourdes LOURDES Lourdes
mardi 4 août 2026 · LOURDES · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Escape game offert par la ville de Lourdes
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Venez participer à un escape game offert par la Ville de Lourdes.
Les 4 et 5 août de 10h à 18h. Rendez-vous au Palais des congrès et au jardin des tilleuls.
Un défi grandeur nature vous attend ! En famille ou entre amis, cherchez, fouillez décodez chaque minute rapproche votre équipe de la victoire… ou de l’échec. Un escape game en plein de suspense pour vivre une expérience intense et collective.
Animation gratuite.
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LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
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English :
Come take part in an escape game hosted by the City of Lourdes.
August 4 and 5, from 10 a.m. to 6 p.m. Meet at the Palais des Congrès and the Jardin des Tilleuls.
A real-life challenge awaits you! With family or friends, search, explore, and decipher clues: every minute brings your team closer to victory… or defeat. A suspense-filled escape game for an intense, shared experience.
Free event.
L’événement Escape game offert par la ville de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Lourdes|CDT65
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