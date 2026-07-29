Braderie des commerçants LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Braderie des commerçants

LOURDES Centre-ville de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Braderie des commerçants organisée par le Comité d’Animation du Commerce Lourdais

Les commerçants vous donnent rendez‑vous pour une grande braderie en centre‑ville.

Bons plans, bonnes affaires et ambiance conviviale rythmeront cette journée où les boutiques sortent en plein air pour vous proposer leurs meilleures offres.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES Centre-ville de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cacl.lourdes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Retailers’ Street Sale Organized by the Lourdais Retailers’ Promotion Committee

Local retailers invite you to a major street sale in the city center.

Great deals, bargains, and a friendly atmosphere will set the tone for this day, when stores will set up shop outdoors to offer you their best deals.

For more information, see the contact details below.

L’événement Braderie des commerçants Lourdes a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Lourdes|CDT65