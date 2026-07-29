Informations pratiques

Lourdes

Soirées Rejoins-moi, je suis au resto !

en centre-ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Tout l’été, retrouvez l’ambiance musicale des soirées lourdaises avec Rejoins-moi, je suis au resto des concerts en terrasse où les restaurateurs vous accueillent pour profiter de la musique, d’un verre entre amis et de l’atmosphère estivale des rues de la ville.

Samedi 1ᵉʳ août rue de la Grotte (au niveau du restaurant Da Marco) Taxiway à 19 h 30, financé par les cafetiers / place Marcadal Duo Éclipse à 19 h, financé par le service Commerce de la Ville de Lourdes / place Champ Commun Jun & Ruddy à 19 h, financé par le service Commerce de la Ville de Lourdes, suivi d’un Karaoké géant à 22 h, financé par les cafetiers.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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en centre-ville LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

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English :

All summer long, experience the musical atmosphere of evenings in Leudre with “Rejoins-moi, I’m at the restaurant %BB: concerts on the terrace where restaurant owners welcome you to enjoy the music, a drink with friends, and the summery atmosphere of the city streets.

Saturday, August 1: Rue de la Grotte (near Da Marco restaurant) ? Taxiway at 7:30 p.m., sponsored by the café owners / Place Marcadal ? Duo Éclipse at 7:00 p.m., sponsored by the City of Lourdes’ Commerce Department / Place Champ Commun ? Jun & Ruddy at 7:00 p.m., sponsored by the City of Lourdes’ Commerce Department, followed by a giant karaoke session at 10:00 p.m., sponsored by the café owners.

For more information, see the contact details below.

L’événement Soirées Rejoins-moi, je suis au resto ! Lourdes a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Lourdes|CDT65