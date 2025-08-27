Les Musiqu’Halles Place du Champ Commun Lourdes
Les Musiqu’Halles Place du Champ Commun Lourdes samedi 6 juin 2026.
Lourdes
Les Musiqu’Halles
Place du Champ Commun LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 13:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Animation musicale sous les halles et sur le marché le samedi 6 juin 2026 de 10 h à 13 h avec Green Watt DJ .
Halles et Marchés + Place du Champ commun
Le premier samedi de chaque mois, les concerts démarreront à partir de 10h afin de profiter d’une ambiance festive, en plein cœur de nos Halles, pour se retrouver…
Animation organisée et offerte par le service Commerce de la Ville de Lourdes.
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Place du Champ Commun LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Musical entertainment in the covered market on Saturday, June 6, 2026 from 10 a.m. to 1 p.m. with Green Watt DJ .
Halles et Marchés + Place du Champ commun
On the first Saturday of each month, the concerts will start at 10 a.m., so you can enjoy a festive atmosphere right in the heart of our Halles…
Organized and offered by the City of Lourdes Trade Department.
L’événement Les Musiqu’Halles Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65
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