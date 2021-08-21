Les vendredis de l’astronomie Collège Saint Joseph Lourdes

Lourdes

Les vendredis de l’astronomie

Collège Saint Joseph 22 Rue de Bagnères Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Cet été, venez découvrir les vendredis de l’astronomie avec L’ASTRO CLUB LOURDAIS

les 24 et 31 Juillet, le 7, 14 et 21 Août à 21h où une séance de Planétarium vous sera proposée.

LE JOUR DU SOLEIL NOIR !

Le mercredi 12 août 2026 en fin de journée, aura lieu une

éclipse totale de Soleil. C’est sans doute, avec les grandes

comètes, le phénomène astronomique le plus spectaculaire à

observer.

À cette occasion, l’Astro Club Lourdais vous invite à vivre une

expérience exceptionnelle. Plongez au cœur de ce phénomène

en assistant à une séance immersive de planétarium, idéale

pour comprendre cet événement céleste et ce rendez-vous

Terre-Lune-Soleil. Venez, nous allons vous raconter l’Univers…

Nous vous attendons, les vendredis 24 et 31 juillet, les 7, 14 et

21 août à 21h.

ASTRO CLUB LOURDAIS (65)

Collège St Joseph, 22 rue de Bagnères.

Tarif Adultes 10€. Jeune 5€.

Informations et Réservation par SMS au 06.70.44.18.80 en donnant vos noms,

le nombre de participants et le choix de la date de la séance

.

Collège Saint Joseph 22 Rue de Bagnères Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 44 18 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, come and discover Astronomy Fridays with L?ASTRO CLUB LOURDAIS

july 24 and 31, August 7, 14 and 21 at 9pm, with a Planetarium session.

THE DAY OF THE BLACK SUN!

At the end of the day on Wednesday August 12, 2026, there will be a total solar eclipse

total solar eclipse. Along with comets, this is undoubtedly

the most spectacular astronomical phenomenon to observe

to observe.

On this occasion, the Astro Club Lourdais invites you to enjoy an exceptional

experience. Immerse yourself in the heart of this phenomenon

with an immersive planetarium session, ideal for understanding

to understand this celestial event and this rendezvous between

Earth-Moon-Sun. Come along and let us tell you all about the Universe?

We look forward to seeing you on Fridays July 24 and 31, August 7, 14 and

august 21 at 9pm.

ASTRO CLUB LOURDAIS (65)

Collège St Joseph, 22 rue de Bagnères.

Price: Adults 10? Youth 5?

Information and booking by SMS to 06.70.44.18.80, giving your name,

the number of participants and your choice of date

L’événement Les vendredis de l’astronomie Lourdes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65