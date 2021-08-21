Les vendredis de l’astronomie Collège Saint Joseph Lourdes
Les vendredis de l’astronomie Collège Saint Joseph Lourdes vendredi 24 juillet 2026.
Lourdes
Les vendredis de l’astronomie
Collège Saint Joseph 22 Rue de Bagnères Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cet été, venez découvrir les vendredis de l’astronomie avec L’ASTRO CLUB LOURDAIS
les 24 et 31 Juillet, le 7, 14 et 21 Août à 21h où une séance de Planétarium vous sera proposée.
LE JOUR DU SOLEIL NOIR !
Le mercredi 12 août 2026 en fin de journée, aura lieu une
éclipse totale de Soleil. C’est sans doute, avec les grandes
comètes, le phénomène astronomique le plus spectaculaire à
observer.
À cette occasion, l’Astro Club Lourdais vous invite à vivre une
expérience exceptionnelle. Plongez au cœur de ce phénomène
en assistant à une séance immersive de planétarium, idéale
pour comprendre cet événement céleste et ce rendez-vous
Terre-Lune-Soleil. Venez, nous allons vous raconter l’Univers…
Nous vous attendons, les vendredis 24 et 31 juillet, les 7, 14 et
21 août à 21h.
ASTRO CLUB LOURDAIS (65)
Collège St Joseph, 22 rue de Bagnères.
Tarif Adultes 10€. Jeune 5€.
Informations et Réservation par SMS au 06.70.44.18.80 en donnant vos noms,
le nombre de participants et le choix de la date de la séance
.
Collège Saint Joseph 22 Rue de Bagnères Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 44 18 80
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English :
This summer, come and discover Astronomy Fridays with L?ASTRO CLUB LOURDAIS
july 24 and 31, August 7, 14 and 21 at 9pm, with a Planetarium session.
THE DAY OF THE BLACK SUN!
At the end of the day on Wednesday August 12, 2026, there will be a total solar eclipse
total solar eclipse. Along with comets, this is undoubtedly
the most spectacular astronomical phenomenon to observe
to observe.
On this occasion, the Astro Club Lourdais invites you to enjoy an exceptional
experience. Immerse yourself in the heart of this phenomenon
with an immersive planetarium session, ideal for understanding
to understand this celestial event and this rendezvous between
Earth-Moon-Sun. Come along and let us tell you all about the Universe?
We look forward to seeing you on Fridays July 24 and 31, August 7, 14 and
august 21 at 9pm.
ASTRO CLUB LOURDAIS (65)
Collège St Joseph, 22 rue de Bagnères.
Price: Adults 10? Youth 5?
Information and booking by SMS to 06.70.44.18.80, giving your name,
the number of participants and your choice of date
L’événement Les vendredis de l’astronomie Lourdes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65
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