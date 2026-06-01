Une route à soi(e) LOURDES Lourdes

Lourdes

Une route à soi(e)

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Projection du film Une route à soie suivie d’échanges avec sa réalisatrice et d’autres voyageuses à vélo.

Tout public

Participation libre

Renseignements au: 06 25 36 03 66

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LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

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English :

Screening of the film Une route à soie , followed by discussions with the director and other female bike travelers.

General public

Free admission

Information: 06 25 36 03 66

L’événement Une route à soi(e) Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65