Une route à soi(e) LOURDES Lourdes
Une route à soi(e) LOURDES Lourdes mercredi 17 juin 2026.
Lourdes
Une route à soi(e)
LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Projection du film Une route à soie suivie d’échanges avec sa réalisatrice et d’autres voyageuses à vélo.
Tout public
Participation libre
Renseignements au: 06 25 36 03 66
.
LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66
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English :
Screening of the film Une route à soie , followed by discussions with the director and other female bike travelers.
General public
Free admission
Information: 06 25 36 03 66
L’événement Une route à soi(e) Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65
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