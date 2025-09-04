GFNY Lourdes Tourmalet au départ de Lourdes Lourdes

GFNY Lourdes Tourmalet au départ de Lourdes Lourdes dimanche 14 juin 2026.

GFNY Lourdes Tourmalet

au départ de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Le GFNY Lourdes Tourmalet reviendra à Lourdes le dimanche 14 juin 2026 !

GFNY, marque mondiale de sport d’endurance, est l’abréviation de Gran Fondo New York Gran Fondo est le terme italien pour grand défi inspiré des courses d’endurance de ski, de natation et de cyclisme connues depuis les années 1950. Le tout premier Gran Fondo a eu lieu à New York en 2010.

Un GFNY est un défi d’endurance personnel où l’on se mesure aux autres, au chronomètre et à soi-même. Certains athlètes se battront pour le podium, d’autres feront de leur mieux pour battre le chrono. D’autres apprécieront le paysage. Chacun pourra faire ce qu’il souhaite de ce moment et en profiter pleinement.

Tout est prévu pour que chaque participant, soit PRO FOR A DAY, pro pour une journée, avec

– un maillot unique

– un encadrement digne des pros

– 5 stations de ravitaillement

– les festivités d’après course

Rendez-vous au départ de la 5ème édition du Lourdes Tourmalet le 14 juin 2026 ! Les inscriptions sont ouvertes.

Programme à venir, informations et inscriptions via les coordonnées ci-dessous.

au départ de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie france@gfny.com

English :

The GFNY Lourdes Tourmalet will return to Lourdes on Sunday, June 14, 2026!

GFNY, a global endurance sports brand, stands for Gran Fondo New York: « Gran Fondo » is the Italian term for « great challenge », inspired by the endurance ski, swimming and cycling races known since the 1950s. The very first Gran Fondo was held in New York in 2010.

A GFNY is a personal endurance challenge where you measure yourself against others, the stopwatch and yourself. Some athletes will fight for the podium, others will do their best to beat the clock. Others will enjoy the scenery. Everyone can make the most of this moment.

Everything is planned so that each participant is PRO FOR A DAY, with

– a unique jersey

– supervision worthy of the pros

– 5 refreshment stations

– post-race festivities

See you at the start of the 5th edition of the Lourdes Tourmalet on June 14, 2026! Registration is now open.

Program to come, information and registration via the contact details below.

German :

Der GFNY Lourdes Tourmalet wird am Sonntag, den 14. Juni 2026 nach Lourdes zurückkehren!

GFNY, eine weltweite Marke für Ausdauersport, ist die Abkürzung für Gran Fondo New York: « Gran Fondo » ist der italienische Begriff für « große Herausforderung », inspiriert von den seit den 1950er Jahren bekannten Ausdauerrennen im Skifahren, Schwimmen und Radfahren. Der allererste Gran Fondo fand 2010 in New York statt.

Ein GFNY ist eine persönliche Ausdauerherausforderung, bei der man sich mit anderen, der Stoppuhr und sich selbst misst. Einige Athleten werden um das Siegertreppchen kämpfen, andere werden ihr Bestes geben, um die Uhr zu schlagen. Andere werden die Landschaft genießen. Jeder kann mit diesem Moment machen, was er will, und ihn in vollen Zügen genießen.

Es ist alles dafür vorgesehen, dass jeder Teilnehmer PRO FOR A DAY ist, Profi für einen Tag, mit

– ein einzigartiges Trikot

– eine Betreuung, die den Profis würdig ist

– 5 Verpflegungsstationen

– die Feierlichkeiten nach dem Rennen

Wir sehen uns am Start der 5. Auflage des Lourdes Tourmalet am 14. Juni 2026! Die Anmeldungen sind geöffnet.

Programm folgt, Informationen und Anmeldungen über die unten stehenden Kontaktdaten.

Italiano :

Il GFNY Lourdes Tourmalet tornerà a Lourdes domenica 14 giugno 2026!

GFNY, un marchio globale di sport di resistenza, è l’acronimo di Gran Fondo New York: « Gran Fondo » è il termine italiano per « grande sfida », ispirato alle gare di resistenza di sci, nuoto e ciclismo conosciute fin dagli anni Cinquanta. La prima Gran Fondo si è tenuta a New York nel 2010.

Una GFNY è una sfida personale di resistenza in cui ci si misura con gli altri, con il tempo e con se stessi. Alcuni atleti lotteranno per il podio, altri faranno del loro meglio per battere il tempo. Altri si godranno il paesaggio. Ognuno potrà fare ciò che vuole di questo momento e goderselo appieno.

Tutto è stato pianificato in modo che ogni partecipante sia PRO PER UN GIORNO, con

– una maglia unica

– una supervisione degna dei professionisti

– 5 stazioni di ristoro

– festeggiamenti post-gara

Ci vediamo alla partenza della 5ª Lourdes Tourmalet il 14 giugno 2026! Le iscrizioni sono aperte.

Programma a venire, informazioni e iscrizioni tramite i contatti qui sotto.

Espanol :

El GFNY Tourmalet de Lourdes volverá a Lourdes el domingo 14 de junio de 2026

GFNY, una marca mundial de deportes de resistencia, es la abreviatura de Gran Fondo New York: « Gran Fondo » es el término italiano para « gran desafío », inspirado en las carreras de resistencia de esquí, natación y ciclismo conocidas desde la década de 1950. La primera Gran Fondo se celebró en Nueva York en 2010.

Una GFNY es un reto personal de resistencia en el que te mides con los demás, con el reloj y contigo mismo. Algunos atletas lucharán por el podio, otros harán todo lo posible por vencer al reloj. Otros disfrutarán del paisaje. Cada uno podrá hacer lo que quiera con este momento y disfrutarlo al máximo.

Todo está previsto para que cada participante sea PRO POR UN DÍA, con

– un maillot único

– una supervisión digna de los profesionales

– 5 avituallamientos

– fiestas después de la carrera

¡Nos vemos en la salida de la 5ª Lourdes Tourmalet el 14 de junio de 2026! Las inscripciones ya están abiertas.

Programa por venir, información e inscripciones a través de los datos de contacto que figuran a continuación.

