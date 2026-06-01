Soirée de restitution de l’Atelier Municipal des Arts au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes
Soirée de restitution de l’Atelier Municipal des Arts au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes vendredi 19 juin 2026.
Lourdes
Soirée de restitution de l’Atelier Municipal des Arts
au Palais des Congrès de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Soirée de restitution de l’Atelier Municipal des Arts le vendredi 19 juin à 19h au Palais des Congrès de Lourdes !
La soirée de restitution de l’AMA mettra à l’honneur les créations des ateliers arts plastiques et théâtre.
Un moment convivial pour découvrir le travail mené tout au long de l’année avec les enfants et les adultes.
Programme:
19 h Exposition de l’Atelier Arts Plastiques
20 h Théâtre Atelier enfants Poucet
21 h Théâtre Atelier adultes Cimetière
Entrée gratuite
Informations complémentaires aux coordonnées suivantes: 05 62 42 54 57
.
au Palais des Congrès de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
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English :
Restitution evening for the Atelier Municipal des Arts on Friday June 19th at 7pm at the Palais des Congrès in Lourdes!
The AMA feedback evening will showcase creations from the plastic arts and theater workshops.
A convivial moment to discover the work carried out throughout the year with children and adults.
The program:
7 pm: Plastic Arts Workshop exhibition
8 pm: Theater ? Children?s workshop Poucet
9 pm: Theater ? Adult workshop Cemetery
Free admission
Further information: 05 62 42 54 57
L’événement Soirée de restitution de l’Atelier Municipal des Arts Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65
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