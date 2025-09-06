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Atelier jeux de société LOURDES Lourdes

Atelier jeux de société LOURDES Lourdes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 19 Avenue du Général Baron Maransin

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lourdes

Atelier jeux de société

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Atelier jeux de société
Tous les mercredi de 14h à 17h
Atelier ouvert à tous, quel que soit l’âge et le niveau.
Participation sur consommation.

Pour davantage de renseignements, contactez Eric au 06 72 73 56 84
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LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 73 56 84 

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English :

Board games workshop
Every Wednesday from 2pm to 5pm
Open to all, regardless of age or level.
Participation on consumption.

For further information, please contact Eric on 06 72 73 56 84

L’événement Atelier jeux de société Lourdes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Lourdes|CDT65

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