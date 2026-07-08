Avant première du film Tombé du ciel au cinéma Pax LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Avant première du film Tombé du ciel au cinéma Pax

LOURDES 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Lundi 3 août à 21h, venez assister à l’avant première du film Tombé du ciel en présence du réalisateur Mohamed Hamidi et de l’acteur Ilyes Djadel.

Film avec Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot

Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres.

Un film à découvrir de toute urgence d’autant plus qu’une scène a été tourné à Lourdes!

ABONNEMENT:

Carte de 5 ou 10 places valables 18 mois: 5,90 €

TARIF PLEIN: 9,00 €

TARIF REDUIT

Retraités, chômeurs, étudiants, personnes en situation de handicap: 7,00 €

TARIF JEUNES (-12 ans): 5,90 €

Informations et réservation au coordonnées ci-après.

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LOURDES 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 70 37

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English :

Monday, August 3, at 9:00 p.m., come to the premiere of the film Tombé du ciel with director Mohamed Hamidi and actor Ilyes Djadel in attendance.

Starring Ilyes Djadel, Josiane Balasko, and Fred Testot

Ilyes leads a happy life in the suburbs of Roubaix. The only problem: the high school graduation exam. After failing twice, this is his last chance to pass and finally make his parents proud. But a fire breaks out during the mock exam, and he is accused of starting it… Expelled from his high school, he must leave his neighborhood and attend the only school that will accept him: the Catholic boarding school of Saint-Albert-le-Grand, in Burgundy. Caught between a culture clash and a quest for redemption, will Ilyes be able to overcome his own prejudices—and those of others?

A film you absolutely must see—especially since one scene was shot in Lourdes!

SUBSCRIPTION:

5- or 10-show pass—valid for 18 months: 5.90 ?

FULL PRICE: 9.00 ?

REDUCED PRICE

Retirees, unemployed, students, people with disabilities: 7.00 ?

CHILDREN’S TICKET (under 12): 5.90 ?

For information and reservations, please use the contact details below.

L’événement Avant première du film Tombé du ciel au cinéma Pax Lourdes a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de Lourdes|CDT65