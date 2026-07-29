Spectacle: Miroir Miroir LOURDES Lourdes
vendredi 31 juillet 2026 · LOURDES · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Spectacle: Miroir Miroir
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez assister au spectacle Miroir Miroir par la Compagnie Histoire de chanter dans le cadre de l’itinérance culturelle.
Une comédie musicale en création inspirée de Blanche Neige et revisitée à la lumière du livre Le Bel au Bois Dormant de Karrie Frausman et Jonathan Plackett.
Mise en scène, chant et création musicale Carole Gantheil.
Tarifs: 10 € et 6 € pour les moins de 12 ans
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LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Come see the show %AB Miroir Miroir %BB by the Compagnie Histoire de chanter as part of the cultural tour.
A new musical comedy inspired by Snow White and reimagined in the spirit of the book *Le Bel au Bois Dormant* by Karrie Frausman and Jonathan Plackett.
Direction, vocals, and music: Carole Gantheil.
Prices: 10 ? and 6 ? for children under 12
L’événement Spectacle: Miroir Miroir Lourdes a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Lourdes|CDT65
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