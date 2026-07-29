Spectacle: Miroir Miroir LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Spectacle: Miroir Miroir

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez assister au spectacle Miroir Miroir par la Compagnie Histoire de chanter dans le cadre de l’itinérance culturelle.

Une comédie musicale en création inspirée de Blanche Neige et revisitée à la lumière du livre Le Bel au Bois Dormant de Karrie Frausman et Jonathan Plackett.

Mise en scène, chant et création musicale Carole Gantheil.

Tarifs: 10 € et 6 € pour les moins de 12 ans

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LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Come see the show %AB Miroir Miroir %BB by the Compagnie Histoire de chanter as part of the cultural tour.

A new musical comedy inspired by Snow White and reimagined in the spirit of the book *Le Bel au Bois Dormant* by Karrie Frausman and Jonathan Plackett.

Direction, vocals, and music: Carole Gantheil.

Prices: 10 ? and 6 ? for children under 12

L’événement Spectacle: Miroir Miroir Lourdes a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Lourdes|CDT65