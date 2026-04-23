Les vendredis de l’astronomie Collège Saint Joseph Lourdes

Lourdes

Les vendredis de l’astronomie

Collège Saint Joseph 22 Rue de Bagnères Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cet été, venez découvrir les vendredis de l’astronomie avec L’ASTRO CLUB LOURDAIS

les 24 et 31 Juillet, le 7, 14 et 21 Août à 21h où une séance de Planétarium vous sera proposée.

Le mercredi 12 août 2026 en fin de journée, aura lieu une éclipse totale de Soleil. C’est sans doute, avec les grandes comètes, le phénomène astronomique le plus spectaculaire à observer. À cette occasion, l’Astro Club Lourdais vous invite à vivre une expérience exceptionnelle. Plongez au cœur de ce phénomène en assistant à une séance immersive de planétarium, idéale pour comprendre cet événement céleste et ce rendez-vous Terre-Lune-Soleil. Venez, nous allons vous raconter l’Univers…

Nous vous attendons, les vendredis 24 et 31 juillet, les 7, 14 et 21 août à 21h.

ASTRO CLUB LOURDAIS (65) au Collège St Joseph, 22 rue de Bagnères à Lourdes.

Tarifs

– Adultes 10€.

– Jeune 5€.

Informations et réservation par SMS aux coordonnées ci-dessous en donnant vos noms,

le nombre de participants et le choix de la date de la séance.

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Collège Saint Joseph 22 Rue de Bagnères Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 44 18 80

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English :

This summer, come and discover Astronomy Fridays with L?ASTRO CLUB LOURDAIS

july 24 and 31, August 7, 14 and 21 at 9pm, with a Planetarium session.

At the end of the day on Wednesday August 12, 2026, there will be a total solar eclipse. Along with comets, this is undoubtedly the most spectacular astronomical phenomenon to observe. On this occasion, the Astro Club Lourdais invites you to enjoy an exceptional experience. Immerse yourself in the heart of this phenomenon by attending an immersive planetarium session, ideal for understanding this celestial event and this Earth-Moon-Sun encounter. Come along, let us tell you all about the Universe?

We look forward to seeing you on Fridays July 24 and 31, August 7, 14 and 21 at 9pm.

ASTRO CLUB LOURDAIS (65) at Collège St Joseph, 22 rue de Bagnères, Lourdes.

Prices

– Adults 10?.

– Youth 5?.

Information and booking by SMS to the contact details below, giving your names,

the number of participants and your choice of date.

L’événement Les vendredis de l’astronomie Lourdes a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de Lourdes|CDT65