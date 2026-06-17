Balade contée au Lac Embarcadère du lac de Lourdes Lourdes jeudi 6 août 2026.

Lourdes

Balade contée au Lac

Embarcadère du lac de Lourdes Chemin du Lac Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Balade contée.

À la tombée du jour, profitez de la quiétude du lac de Lourdes pour percer les secrets du ciel étoilé. La Grande Ourse et la Voie lactée se dévoilent à travers leurs histoires. Ce soir, ensemble, on rallume les étoiles…

Départ à 20 h 30.

Inscription obligatoire à l’office du tourisme.

Prévoir une lampe.

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Embarcadère du lac de Lourdes Chemin du Lac Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 10 40 88

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English :

Storytelling Walk.

As the sun sets, enjoy the tranquility of Lake Lourdes as you uncover the secrets of the starry sky. The Big Dipper and the Milky Way reveal themselves through their stories. Tonight, together, let’s bring the stars back to life…

Starts at 8:30 p.m.

Registration required at the tourist office.

Bring a flashlight.

L’événement Balade contée au Lac Lourdes a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Lourdes|CDT65