Lourdes

ASCEND L’épreuve ultime du triathlon extrême

au Lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

ASCEND L’épreuve ultime du triathlon extrême

Village exposition du 22 au 24 juillet à l’Espace Robert Hossein.

Course Départ le samedi 25 juillet à 3 h au Lac de Lourdes.

Bienvenue dans l’antichambre du Norseman.

ASCEND, c’est bien plus qu’un triathlon c’est une ascension, un combat contre les éléments et soi-même.

Au cœur des Pyrénées, les sportifs plongeront dans les eaux froides du Lac de Lourdes, affronteront quatre cols mythiques sur 180 km de vélo, avant de gravir les pentes du Pic du Midi et franchir la ligne d’arrivée au sommet du Tourmalet.

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au Lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie eventt2s@gmail.com

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English :

ASCEND ? The ultimate test of extreme triathlon

Exhibition village from July 22 to 24 at Espace Robert Hossein.

Race: Starts at 3 a.m. on Saturday July 25 at Lac de Lourdes.

Welcome to the antechamber of the Norseman.

ASCEND is much more than a triathlon: it’s an ascent, a battle against the elements and against yourself.

In the heart of the Pyrenees, athletes will plunge into the cold waters of Lac de Lourdes, tackle four mythical mountain passes over 180 km of cycling, before climbing the slopes of the Pic du Midi and crossing the finish line at the summit of the Tourmalet.

L’événement ASCEND L’épreuve ultime du triathlon extrême Lourdes a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Lourdes|CDT65