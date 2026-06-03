Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier LOURDES Lourdes dimanche 5 juillet 2026.

Lourdes

Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-08-31 11:15:00

Date(s) :

2026-07-05

Pendant les vacances du 5 juillet au 31 août 2026, le Château Fort Musée Pyrénéen vous invite à suivre les traces des apprentis chevaliers à l’occasion des visites guidées spéciales familles.

Visite ludique pour remonter le temps de l’histoire du Château (45 minutes). Toute la famille participe !

Tarifs habituels de la visite du Château fort + 1€/pers en supplément pour la visite guidée.

Repli dans le musée en cas de pluie.

Attention pas de visite le 9 août.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

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English :

During the vacation period from July 5 to August 31, 2026, the Château Fort Musée Pyrénéen invites you to follow in the footsteps of apprentice knights on special family tours.

A playful visit to the Château?s history (45 minutes). The whole family takes part!

Regular Château Fort visit rates + 1?/pers extra for the guided tour.

The museum will be closed in case of rain.

Please note: no tour on August 9.

Please contact us for further information.

L’événement Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65