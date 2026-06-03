Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier LOURDES Lourdes
Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier LOURDES Lourdes dimanche 5 juillet 2026.
Lourdes
Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier
LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-08-31 11:15:00
Date(s) :
2026-07-05
Pendant les vacances du 5 juillet au 31 août 2026, le Château Fort Musée Pyrénéen vous invite à suivre les traces des apprentis chevaliers à l’occasion des visites guidées spéciales familles.
Visite ludique pour remonter le temps de l’histoire du Château (45 minutes). Toute la famille participe !
Tarifs habituels de la visite du Château fort + 1€/pers en supplément pour la visite guidée.
Repli dans le musée en cas de pluie.
Attention pas de visite le 9 août.
Renseignements aux coordonnées ci-dessous.
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LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
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English :
During the vacation period from July 5 to August 31, 2026, the Château Fort Musée Pyrénéen invites you to follow in the footsteps of apprentice knights on special family tours.
A playful visit to the Château?s history (45 minutes). The whole family takes part!
Regular Château Fort visit rates + 1?/pers extra for the guided tour.
The museum will be closed in case of rain.
Please note: no tour on August 9.
Please contact us for further information.
L’événement Visites guidées en famille au château Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65
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