Village italien LOURDES Lourdes

Lourdes

Village italien

LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Village Italien

Un véritable coin d’Italie en plein cœur du Jardin des Tilleuls !

Concerts, défilés vénitiens, marché artisanal, spécialités culinaires et ambiance festive. Produits authentiques, bijoux de Murano, restauration sur place ou à emporter… Une immersion chaleureuse dans l’art de vivre italien.

Évènement gratuit. Informations et réservation aux coordonnées indiquées.

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LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 60 11 98 63 villageitalien.it@gmail.com

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English :

Italian Village

A true slice of Italy right in the heart of the Jardin des Tilleuls!

Concerts, Venetian parades, a craft market, culinary specialties, and a festive atmosphere. Authentic products, Murano glass jewelry, dine-in or takeout options… A warm immersion in the Italian way of life.

Free event. For information and reservations, please use the contact details provided.

L’événement Village italien Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65