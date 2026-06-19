Village italien LOURDES Lourdes
Village italien LOURDES Lourdes samedi 4 juillet 2026.
Lourdes
Village italien
LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Village Italien
Un véritable coin d’Italie en plein cœur du Jardin des Tilleuls !
Concerts, défilés vénitiens, marché artisanal, spécialités culinaires et ambiance festive. Produits authentiques, bijoux de Murano, restauration sur place ou à emporter… Une immersion chaleureuse dans l’art de vivre italien.
Évènement gratuit. Informations et réservation aux coordonnées indiquées.
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LOURDES Jardin des Tilleuls Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 60 11 98 63 villageitalien.it@gmail.com
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English :
Italian Village
A true slice of Italy right in the heart of the Jardin des Tilleuls!
Concerts, Venetian parades, a craft market, culinary specialties, and a festive atmosphere. Authentic products, Murano glass jewelry, dine-in or takeout options… A warm immersion in the Italian way of life.
Free event. For information and reservations, please use the contact details provided.
L’événement Village italien Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65
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