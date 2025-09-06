Fête de la musique LOURDES Lourdes
Fête de la musique LOURDES Lourdes dimanche 21 juin 2026.
Lourdes
Fête de la musique
LOURDES En ville Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Lourdes fête la musique ce 21 juin 2026 !
Unique et symbolique, la fête de la musique revient chaque année le 21 juin, jour du solstice d’été.
Cette grande manifestation populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels, célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.
On vous dit tout sur le programme prochainement !
Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.
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LOURDES En ville Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie coordination.evenementiel@ville-lourdes.fr
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English :
Lourdes celebrates music this June 21, 2026!
Unique and symbolic, the Fête de la Musique returns every year on June 21, the day of the summer solstice.
This major popular event, free and open to all musicians, amateurs of all levels and professionals alike, celebrates living music and showcases the breadth and diversity of musical practice, as well as all musical genres.
We’ll tell you all about the program soon!
For further information, please contact us.
L’événement Fête de la musique Lourdes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de Lourdes|CDT65
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