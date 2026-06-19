Retransmission du concert de Julien Doré LOURDES Lourdes
Retransmission du concert de Julien Doré LOURDES Lourdes jeudi 2 juillet 2026.
Lourdes
Retransmission du concert de Julien Doré
LOURDES 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Retransmission du concert Le dernier pestacle de Julien Doré.
Filmé lors de la dernière date de sa tournée triomphale, le concert de Julien Doré arrive au cinéma pour une soirée unique. Spectacle monumental, scénographie immersive, poésie et émotion une tournée culte qui s’offre une ultime évasion sur grand écran.
Tarif unique 19€
.
LOURDES 7 Rue du Rev Père de Foucauld Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Rebroadcast of Julien Doré’s concert “Le dernier spectacle.”
Filmed during the final date of his triumphant tour, Julien Doré’s concert is coming to theaters for a one-night-only screening. A monumental show, immersive stage design, poetry, and emotion: a cult-favorite tour offering one last escape on the big screen.
Single price: 19?
L’événement Retransmission du concert de Julien Doré Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65
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