Séance de Yog(a)musée au château fort LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Séance de Yog(a)musée au château fort

LOURDES 25 rue du fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 11:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le Château fort Musée pyrénéen propose trois séances de yoga de l’énergie, une forme de hatha yoga occidentalisé, doux et progressif, accessible à tous. Une invitation à vivre le site autrement, en mêlant pratique corporelle, respiration et découverte sensible de l’histoire du lieu et de ses collections.

Chaque séance associe 1 h 15 de pratique et 15 minutes d’échanges autour d’un objet ou

d’un espace choisi du musée, pour relier geste, attention et patrimoine.

Les séances se déroulent en extérieur, dans l’enceinte du château, ou en intérieur en cas de météo défavorable. Les participants habitués sont invités à apporter leur tapis, un prêt de tapis est possible.

Le billet d’entrée au Château fort Musée pyrénéen donne droit à la séance de yoga.

Gratuit pour les abonnés; adulte 8 € ; étudiant, demandeur d’emploi, R.S.A 4 €.

Réservation obligatoire au 05 62 42 37 37 (jauge limitée à 12 personnes).

Toutes les dates

– dimanche 5 juillet 2026 à 09:30

– samedi 8 août 2026 à 09:30

– dimanche 6 septembre 2026 à 09:30

Inscription obligatoire aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES 25 rue du fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

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English :

The Château Fort Musée Pyrénéen offers three energy yoga sessions, a form of Westernized hatha yoga that is gentle and progressive, accessible to everyone. An invitation to experience the site in a new way, combining physical practice, breathing, and a sensory exploration of the history of the site and its collections.

Each session combines 1 hour and 15 minutes of practice with 15 minutes of discussion centered on an object or

a selected area of the museum, to connect movement, mindfulness, and cultural heritage.

Sessions take place outdoors, within the castle grounds, or indoors in case of inclement weather. Regular participants are invited to bring their own mats; mats are also available for rent.

Admission to the Château fort ? Pyrenean Museum entitles you to attend the yoga session.

Free for season pass holders; adults: 8 ?; students, unemployed, and RSA recipients: 4 ?.

Reservations required at 05 62 42 37 37 (limited to 12 people).

All dates

– Sunday, July 5, 2026, at 9:30 a.m.

– Saturday, August 8, 2026, at 9:30 a.m.

– Sunday, September 6, 2026, at 9:30 a.m.

Registration is required; please use the contact information below.

L’événement Séance de Yog(a)musée au château fort Lourdes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Lourdes|CDT65