Atelier d’écriture au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes
vendredi 24 juillet 2026 · LOURDES · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Atelier d’écriture au Tiers Lieu Amassa
LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez participer à un atelier d’écriture au Tiers Lieu Amassa le vendredi 24 juillet 2026 de 14h à 16h.
Thématique sur l’eau.
À partir de 14 ans.
Inscriptions au 06 25 36 03 66.
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LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66
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English :
Come join us for a writing workshop at Tiers Lieu Amassa on Friday, July 24, 2026, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
The theme is water.
Ages 14 and up.
Register by calling 06 25 36 03 66.
L’événement Atelier d’écriture au Tiers Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de Lourdes|CDT65
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