Atelier d’écriture au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Atelier d’écriture au Tiers Lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez participer à un atelier d’écriture au Tiers Lieu Amassa le vendredi 24 juillet 2026 de 14h à 16h.

Thématique sur l’eau.

À partir de 14 ans.

Inscriptions au 06 25 36 03 66.

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LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

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English :

Come join us for a writing workshop at Tiers Lieu Amassa on Friday, July 24, 2026, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

The theme is water.

Ages 14 and up.

Register by calling 06 25 36 03 66.

L’événement Atelier d’écriture au Tiers Lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de Lourdes|CDT65