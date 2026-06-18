Point rencontre nature la tourbière du lac de Lourdes à la tourbière du lac de Lourdes Lourdes mercredi 22 juillet 2026.

Lourdes

Point rencontre nature la tourbière du lac de Lourdes

à la tourbière du lac de Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le mercredi 22 juillet 2026, à la Tourbière du lac de Lourdes, le CPIE Bigorre-Pyrénées et PLVG (Pays de Lourdes et Vallées des Gaves) vous invitent à une après-midi Point rencontre nature !

RDV de 14h à 17h au lac de Lourdes, au niveau des panneaux d’informations de la tourbière (rive opposée au restaurant l’Embarcadère ).

Stand nature fixe, accès libre, matériel pédagogique, possibilité d’échanger avec un animateur nature du CPIE et la chargée de mission Natura 2000 du PLVG

Informations aux coordonnées ci-dessous.

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à la tourbière du lac de Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 64 98

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English :

On Wednesday, July 22, 2026, at the Lourdes Lake Peat Bog, the CPIE Bigorre-Pyrénées and PLVG (Pays de Lourdes et Vallées des Gaves) invite you to a Nature Meet-Up afternoon!

Meet from 2:00 PM to 5:00 PM at Lake Lourdes, near the peat bog information signs (on the opposite shore from the restaurant “L’Embarcadère”).

Permanent nature exhibit, free admission, educational materials, and the opportunity to speak with a CPIE nature guide and the PLVG’s Natura 2000 project manager

For more information, see the contact details below.

L’événement Point rencontre nature la tourbière du lac de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Lourdes|CDT65