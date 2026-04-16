Festival de l’offrande musicale: gala Vivaldi Les Quatre Saisons Auditorium Padre Pio Lourdes
Festival de l’offrande musicale: gala Vivaldi Les Quatre Saisons Auditorium Padre Pio Lourdes lundi 13 juillet 2026.
Lourdes
Festival de l’offrande musicale: gala Vivaldi Les Quatre Saisons
Auditorium Padre Pio 33 Avenue Monseigneur Rodhain Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Antonio Vivaldi: concerto pour basson en mi mineur RV 484
Stabat Mater RV 621
Les Quatre Saisons
Comment aborder une œuvre aussi célèbre ? Les programmateurs répondent parfois en faisant l’impasse. Mea culpa pour la première fois, des œuvres de Vivaldi seront données à L’Offrande Musicale. Deux joyaux resplendissants le Concerto pour basson en mi mineur, par l’un de ses représentants les plus réputés, et le Stabat Mater, interprété par la star des contre-ténors. Et pour couronner cette édition, ce morceau de bravoure indémodable que sont Les Quatre Saisons, dompté par le remarquable violoniste autrichien Thomas Zehetmair. Ce dernier dirigera du violon une formation au sommet de son art, l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes. Un concert de clôture qui célèbre (aussi) l’été comme il se doit.
Autour du concert:
Conférence de Luca Dupont-Spirio, musicologue Naissance d’un tube musique et nature dans Les Quatre Saisons à 18h15 Salle Pyramide
A l’issue du concert | Dîner à La Renaissance, à Lourdes
Tarifs:
Concerts Carré Or 51 € Catégorie 1 31 € (dont 1€ de frais de gestion) Gratuité PSH
Spectacle en famille 13 € Gratuité PSH (dont 1€ de frais de gestion)
Conférences 5 € Gratuité PSH
Dîners gastronomiques 55 € (vin inclus)
Masterclasses gratuité sur réservation
Gratuité pour les personnes en situation de handicap (PSH) et leur accompagnant, si leur situation le nécessite. Un justificatif (Carte Mobilité Inclusion ou AAH) vous sera demandé lors du contrôle de la billetterie.
Si vous êtes en fauteuil roulant, il est indispensable de cocher la case place fauteuil .
Des places vacantes peuvent être mises en vente à la dernière minute au guichet.
Un montant d’1€ de frais de gestion vous sera demandé.
.
Auditorium Padre Pio 33 Avenue Monseigneur Rodhain Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Antonio Vivaldi: Bassoon concerto in E minor RV 484
Stabat Mater RV 621
The Four Seasons
How do you approach such a famous work? Programmers sometimes find it difficult to do. Mea culpa: for the first time, works by Vivaldi will be performed at L?Offrande Musicale. Two resplendent gems: the Bassoon Concerto in E minor, by one of its most renowned exponents, and the Stabat Mater, performed by the star of countertenors. And to crown this edition, that timeless bravura piece The Four Seasons, tamed by the remarkable Austrian violinist Thomas Zehetmair. Zehetmair will conduct a top-notch ensemble, the Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes. A closing concert that (also) celebrates summer as it should be.
Around the concert:
Lecture by musicologist Luca Dupont-Spirio: Birth of a hit: music and nature in The Four Seasons at 6:15pm Salle Pyramide
After the concert | Dinner at La Renaissance, Lourdes
Tickets:
Concerts: Carré Or: 51? Category 1: 31? (including 1? administration fee) Free for PSH
Family show: 13? Free for PSH (including 1? administration fee)
Conferences: 5 ? Free PSH
Gourmet dinners: 55? (wine included)
Masterclasses: free upon reservation
Free admission for people with disabilities (PSH) and their companions, if their situation so requires. Proof of disability (Carte Mobilité Inclusion or AAH) will be required at the ticket office.
If you are in a wheelchair, you must tick the wheelchair seat box.
Vacant seats may be sold at the last minute at the box office.
A 1? handling fee will be charged.
L’événement Festival de l’offrande musicale: gala Vivaldi Les Quatre Saisons Lourdes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65
À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Appel d’Air 100 ans aux Pyrénées par René DREUIL Avenue Maréchal Foch Lourdes 16 avril 2026
- Trail des Gypaètes 2026 LOURDES Lourdes 19 avril 2026
- Opéra au cinéma « La Bohème » LOURDES Lourdes 19 avril 2026
- Atelier d’art créatif au Tiers Lieu Amassa LOURDES Lourdes 25 avril 2026
- Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes 26 avril 2026