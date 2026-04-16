Festival de l’offrande musicale: gala Vivaldi Les Quatre Saisons Auditorium Padre Pio Lourdes

Lourdes

Festival de l’offrande musicale: gala Vivaldi Les Quatre Saisons

Auditorium Padre Pio 33 Avenue Monseigneur Rodhain Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Antonio Vivaldi: concerto pour basson en mi mineur RV 484

Stabat Mater RV 621

Les Quatre Saisons

Comment aborder une œuvre aussi célèbre ? Les programmateurs répondent parfois en faisant l’impasse. Mea culpa pour la première fois, des œuvres de Vivaldi seront données à L’Offrande Musicale. Deux joyaux resplendissants le Concerto pour basson en mi mineur, par l’un de ses représentants les plus réputés, et le Stabat Mater, interprété par la star des contre-ténors. Et pour couronner cette édition, ce morceau de bravoure indémodable que sont Les Quatre Saisons, dompté par le remarquable violoniste autrichien Thomas Zehetmair. Ce dernier dirigera du violon une formation au sommet de son art, l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes. Un concert de clôture qui célèbre (aussi) l’été comme il se doit.

Autour du concert:

Conférence de Luca Dupont-Spirio, musicologue Naissance d’un tube musique et nature dans Les Quatre Saisons à 18h15 Salle Pyramide

A l’issue du concert | Dîner à La Renaissance, à Lourdes

Tarifs:

Concerts Carré Or 51 € Catégorie 1 31 € (dont 1€ de frais de gestion) Gratuité PSH

Spectacle en famille 13 € Gratuité PSH (dont 1€ de frais de gestion)

Conférences 5 € Gratuité PSH

Dîners gastronomiques 55 € (vin inclus)

Masterclasses gratuité sur réservation

Gratuité pour les personnes en situation de handicap (PSH) et leur accompagnant, si leur situation le nécessite. Un justificatif (Carte Mobilité Inclusion ou AAH) vous sera demandé lors du contrôle de la billetterie.

Si vous êtes en fauteuil roulant, il est indispensable de cocher la case place fauteuil .

Des places vacantes peuvent être mises en vente à la dernière minute au guichet.

Un montant d’1€ de frais de gestion vous sera demandé.

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Auditorium Padre Pio 33 Avenue Monseigneur Rodhain Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Antonio Vivaldi: Bassoon concerto in E minor RV 484

Stabat Mater RV 621

The Four Seasons

How do you approach such a famous work? Programmers sometimes find it difficult to do. Mea culpa: for the first time, works by Vivaldi will be performed at L?Offrande Musicale. Two resplendent gems: the Bassoon Concerto in E minor, by one of its most renowned exponents, and the Stabat Mater, performed by the star of countertenors. And to crown this edition, that timeless bravura piece The Four Seasons, tamed by the remarkable Austrian violinist Thomas Zehetmair. Zehetmair will conduct a top-notch ensemble, the Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes. A closing concert that (also) celebrates summer as it should be.

Around the concert:

Lecture by musicologist Luca Dupont-Spirio: Birth of a hit: music and nature in The Four Seasons at 6:15pm Salle Pyramide

After the concert | Dinner at La Renaissance, Lourdes

Tickets:

Concerts: Carré Or: 51? Category 1: 31? (including 1? administration fee) Free for PSH

Family show: 13? Free for PSH (including 1? administration fee)

Conferences: 5 ? Free PSH

Gourmet dinners: 55? (wine included)

Masterclasses: free upon reservation

Free admission for people with disabilities (PSH) and their companions, if their situation so requires. Proof of disability (Carte Mobilité Inclusion or AAH) will be required at the ticket office.

If you are in a wheelchair, you must tick the wheelchair seat box.

Vacant seats may be sold at the last minute at the box office.

A 1? handling fee will be charged.

L’événement Festival de l’offrande musicale: gala Vivaldi Les Quatre Saisons Lourdes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65