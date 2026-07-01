Soirée Rock’in Jer Au Sommet du Pic du Jer Lourdes
lundi 13 juillet 2026 · Au Sommet du Pic du Jer · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Soirée Rock’in Jer
Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le 13 juillet 2026, à l’occasion de la fête nationale, le funiculaire du Pic du Jer ouvre ses portes en nocturne !
Montées et descentes non-stop de 10h00 à 22h00 (dernière montée).
Descente après le feu d’artifice tiré depuis le château-fort. Dernière descente minuit.
A partir de 19 h00, soirée plancha brochette de poulet mariné lomo sauce chorizo salade mixte pommes de terre au four.
Concert à partir de 20h00 avec le groupe Agathe De Blues et un jongleur de feu.
Feu d’artifice tiré depuis le Château Fort Musée Pyrénéen à 23h.
Tarifs
– Soirée plancha + Funiculaire 24€
Sur réservation aux coordonnées ci-dessous.
– Funiculaire aller /retour à partir de 19 h00 11€
.
Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 00 41 picdujer@edeis.fr
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English :
On July 13, 2026, %E0 to celebrate National Day, the Pic du Jer funicular will be open for night rides!
Nonstop rides up and down from 10:00 a.m. to 10:00 p.m. (last ride up).
Rides down after the fireworks display launched from the castle. Last descent at midnight.
Starting at 7:00 p.m., a “plancha” dinner: marinated chicken skewers, lomo with chorizo sauce, mixed salad, and baked potatoes.
Concert starting at 8:00 p.m. featuring the band Agathe De Blues and a fire juggler.
Fireworks launched from the Pyrenean Museum Castle at 11:00 p.m.
Prices:
– Plancha dinner + Funicular: 24?
Reservations required; contact information below.
– Round-trip Funicular ride starting at 7:00 p.m.: 11?
L’événement Soirée Rock’in Jer Lourdes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Lourdes|CDT65
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