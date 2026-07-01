Soirée Rock’in Jer Au Sommet du Pic du Jer Lourdes

lundi 13 juillet 2026 · Au Sommet du Pic du Jer · Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Soirée Rock’in Jer

Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet 2026, à l’occasion de la fête nationale, le funiculaire du Pic du Jer ouvre ses portes en nocturne !

Montées et descentes non-stop de 10h00 à 22h00 (dernière montée).

Descente après le feu d’artifice tiré depuis le château-fort. Dernière descente minuit.

A partir de 19 h00, soirée plancha brochette de poulet mariné lomo sauce chorizo salade mixte pommes de terre au four.

Concert à partir de 20h00 avec le groupe Agathe De Blues et un jongleur de feu.

Feu d’artifice tiré depuis le Château Fort Musée Pyrénéen à 23h.

Tarifs

– Soirée plancha + Funiculaire 24€

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous.

– Funiculaire aller /retour à partir de 19 h00 11€

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Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 00 41 picdujer@edeis.fr

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English :

On July 13, 2026, %E0 to celebrate National Day, the Pic du Jer funicular will be open for night rides!

Nonstop rides up and down from 10:00 a.m. to 10:00 p.m. (last ride up).

Rides down after the fireworks display launched from the castle. Last descent at midnight.

Starting at 7:00 p.m., a “plancha” dinner: marinated chicken skewers, lomo with chorizo sauce, mixed salad, and baked potatoes.

Concert starting at 8:00 p.m. featuring the band Agathe De Blues and a fire juggler.

Fireworks launched from the Pyrenean Museum Castle at 11:00 p.m.

Prices:

– Plancha dinner + Funicular: 24?

Reservations required; contact information below.

– Round-trip Funicular ride starting at 7:00 p.m.: 11?

L’événement Soirée Rock’in Jer Lourdes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Lourdes|CDT65