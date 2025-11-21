Tour de France 2026 à Lourdes 6e étape Pau Gavarnie-Gèdre de passage à Lourdes Lourdes jeudi 9 juillet 2026.

Lourdes

Tour de France 2026 à Lourdes 6e étape Pau Gavarnie-Gèdre

de passage à Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le Tour de France 2026 fait à nouveau étape à Lourdes ! Ne manquez pas le passage de la célèbre course cycliste lors de la 6ᵉ étape, le jeudi 9 juillet 2026, entre Pau et Gavarnie-Gèdre, au cœur des Pyrénées.

Au programme une spectaculaire étape de montagne de 186 km, où les coureurs affronteront deux cols mythiques du Tour

– le col d’Aspin (1 489 m)

– le légendaire col du Tourmalet (2 115 m)

Après un départ depuis Pau, la cité royale du Béarn, les cyclistes traverseront les Hautes-Pyrénées avant une arrivée grandiose à Gavarnie-Gèdre, dans un cadre naturel exceptionnel.

À Lourdes, profitez du passage de la caravane publicitaire et des coureurs pour vivre l’ambiance unique du Tour de France.

Horaires de passage à Lourdes (caravane et peloton) informations à venir prochainement.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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de passage à Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The Tour de France 2026 makes another stop in Lourdes! Don’t miss the famous cycling race’s 6th stage on Thursday, July 9, 2026, between Pau and Gavarnie-Gèdre, in the heart of the Pyrenees.

On the program: a spectacular 186 km mountain stage, where the riders will tackle two of the Tour’s legendary cols:

– the Col d’Aspin (1,489 m)

– the legendary Col du Tourmalet (2,115 m)

After setting off from Pau, the royal city of Béarn, the cyclists will cross the Hautes-Pyrénées before a grandiose finish at Gavarnie-Gèdre, in an exceptional natural setting.

In Lourdes, take advantage of the passage of the publicity caravan and the riders to experience the unique atmosphere of the Tour de France.

Times of passage through Lourdes (caravan and peloton): information coming soon.

For further information, please contact us at the address below.

L’événement Tour de France 2026 à Lourdes 6e étape Pau Gavarnie-Gèdre Lourdes a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de Lourdes|CDT65