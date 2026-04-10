Festival de l’offrande musicale: La truite de Schubert Auditorium Padre Pio Lourdes

Lourdes

Festival de l’offrande musicale: La truite de Schubert

Auditorium Padre Pio 33 Avenue Monseigneur Rodhain Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Robert Schumann

Trois Romances pour violoncelle et piano, op. 94 Märchenbilder pour alto et piano, op. 113 Sonate n°1 en la mineur op. 105 pour violon et piano Franz Schubert, Quintette en la majeur, D. 667 dit La Truite

Un clin d’œil qui a le goût d’une évidence associer la Truite des Pyrénées, produit et entreprise emblématiques de nosensem Hautes-Pyrénées, à l’air bien connu de Schubert, La Truite , 4e mouvement de son unique quintette avec piano. La partition est portée par l’équipe qui a enchanté le Triple concerto de Beethoven à Lourdes l’an passé Daniel Lozakovich, Daniel Müller-Schott et David Fray rejoints pour l’occasion par Gérard Caussé, figure incontournable de l’alto, et Lorraine Campet, contrebassiste solo de l’Opéra de Paris. Une soirée entre amis, à la façon des Schubertiades, qui se prolongera par un dîner autour de la Truite des Pyrénées dans les anciens thermes de Beaucens, fraîchement rénovés en hôtellerie haut de gamme.

Autour du concert:

Conférence de Loïse Barbey-Caussé, psychanalyste et écrivain invitée de cette édition Serions-nous tous handicapés ?

18h15 salle Pyramide

A l’issue du concert: dîner au Domaine de Beaucens autour de la Truite des Pyrénées

Tarifs:

Concerts Carré Or 51 € Catégorie 1 31 € (dont 1€ de frais de gestion) Gratuité PSH

Spectacle en famille 13 € Gratuité PSH (dont 1€ de frais de gestion)

Conférences 5 € Gratuité PSH

Dîners gastronomiques 55 € (vin inclus)

Masterclasses gratuité sur réservation

Gratuité pour les personnes en situation de handicap (PSH) et leur accompagnant, si leur situation le nécessite. Un justificatif (Carte Mobilité Inclusion ou AAH) vous sera demandé lors du contrôle de la billetterie.

Si vous êtes en fauteuil roulant, il est indispensable de cocher la case place fauteuil .

Des places vacantes peuvent être mises en vente à la dernière minute au guichet.

Un montant d’1€ de frais de gestion vous sera demandé.

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Auditorium Padre Pio 33 Avenue Monseigneur Rodhain Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Robert Schumann

Three Romances for cello and piano, Op. 94 Märchenbilder for viola and piano, Op. 113 Sonata No. 1 in A minor, Op. 105 for violin and piano Franz Schubert, Quintet in A major, D. 667 The Trout

A nod to the obvious: to associate the Pyrenean trout, a product and company emblematic of our Hautes-Pyrénées region, with Schubert?s well-known aria, The Trout , 4th movement of his only piano quintet. The score is brought to life by the team who delighted audiences with Beethoven?s Triple Concerto in Lourdes last year? Daniel Lozakovich, Daniel Müller-Schott and David Fray? joined for the occasion by Gérard Caussé, a leading figure on viola, and Lorraine Campet, principal double bassist at the Paris Opéra. An evening among friends, Schubertiade-style, followed by a Pyrenean trout dinner in the former Beaucens thermal baths, recently renovated as a top-of-the-range hotel.

Around the concert:

Lecture by Loïse Barbey-Caussé, psychoanalyst and writer invited to this year’s event: Are we all handicapped?

6:15pm Pyramid room

After the concert: dinner at Domaine de Beaucens with Pyrenean trout

Prices:

Concerts: Carré Or: 51? Category 1: 31? (including 1? handling fee) Free for PSH

Family show: 13? Free for PSH (including 1? administration fee)

Conferences: 5 ? Free PSH

Gourmet dinners: 55? (wine included)

Masterclasses: free upon reservation

Free admission for people with disabilities (PSH) and their companions, if their situation so requires. Proof of disability (Carte Mobilité Inclusion or AAH) will be required at the ticket office.

If you are in a wheelchair, you must tick the wheelchair seat box.

Vacant seats may be sold at the last minute at the box office.

A 1? handling fee will be charged.

L’événement Festival de l’offrande musicale: La truite de Schubert Lourdes a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Lourdes|CDT65