Conférence performance « À quoi tient la beauté des montagnes ? », Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Conférence performance « À quoi tient la beauté des montagnes ? » Samedi 23 mai, 19h00, 21h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Soirée organisée en partenariat avec Le Murmure du Monde

« À quoi tient la beauté des montagnes ? » est le titre d’une conférence de Franz Schrader, prononcée en 1897. A l’occasion de l’exposition Franz Schrader, la montagne sublimée présentée au Musée Pyrénéen de Lourdes, on se propose de reprendre cette question et de tenter d’y répondre avec le regard qui est le nôtre en 2026.

Cette conférence performance inédite de Michel Lussault visera, à partir du travail de cartographe et de peintre de Franz Schrader, à partager ce qui nous fait nous émouvoir devant un paysage de montagne et devant ses images. Et l’on se demandera également si aujourd’hui une nouvelle émotion ne s’imposerait-elle pas, qui résulte de la fragilisation de plus en plus manifeste de tous les milieux montagnards dont nous sommes les témoins ?

Michel Lussault est géographe, professeur d’études urbaines à l’Ecole normale supérieure de Lyon. Spécialiste des espaces de vie et des dynamiques, il explore les relations entre les sociétés humaines et leurs milieux.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Les plus importantes collections sur l’histoire des Pyrénées françaises et espagnoles. Les collections ethnographiques comportent notamment une importante collection relative au pastoralisme et à l’agriculture montagnarde (ustensiles pour la fabrication du fromage et le transport du lait, sonnailles, araires, jougs, etc.), de même que du mobilier régional, des objets domestiques et un ensemble de costumes des différentes vallées pyrénéennes, des séries d’outils correspondant à de nombreuses activités, spécialement le tissage et la taille de pierres, ainsi qu’une collection exceptionnelle de pièces bois sculptées appelées “surjougs”. Est présentée également une originale collection de cires de deuil. Les arts décoratifs et l’art religieux sont représentés en particulier par une centaine de faïences de Samadet et une collection de mobilier religieux baroque.

Soirée organisée en partenariat avec Le Murmure du Monde

© E. Bielle, Musée pyrénéen